Morderca, który rozkochał w sobie miliony kobiet. Jak potoczyły się losy Wade’a Wilsona? (FOTO)

Historia Wade'a Wilsona

Zainteresowanie sprawą Wide Wilsona stało się tak ogromne, że mówiono o nim na całym świecie. Jedni zwracali uwagę na okrucieństwa, których się dopuścił oraz jego niewzruszenie i arogancki uśmieszek, który mu towarzyszył podczas rozpraw.

Inni, a w zasadzie cała masa szaleńczo zauroczonych kobiet apelowała o litość dla przestępcy, zupełnie nie zważając na jego bestialstwo. Pewny siebie Wilson kryjący się pod mrocznymi tatuażami zyskał ogromną sympatię wśród kobiet. Wiele z nich słało nawet listy do sądu, błagając o łagodny wyrok. Duża część twierdziła też, że jest „zbyt przystojny, by trafić do więzienia”.