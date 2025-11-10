Ostatnio w rozmowie z mediami Holly wróciła do wspomnień z czasów, gdy była partnerką założyciela „Playboya”.

„Kiedy odszedł, wszyscy spodziewali się jakiejś wielkiej reakcji albo myśleli, że napiszę o tym w mediach społecznościowych, a to było po prostu dziwne” – powiedziała Madison.

„Nie miałam już do niego żadnego emocjonalnego przywiązania.”

Choć wiele osób oczekiwało łez i wzruszenia, Holly przyznała, że po śmierci Hefnera nie odczuwała żalu: