Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”

Autor Maciej Lechociński

Nie uwierzycie, jak bardzo się zmieniła! (FOTO).

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Blanka Winiarska od lat kojarzona jest z programem „Taniec z Gwiazdami”, który przyniósł jej ogólnopolską rozpoznawalność.

Po latach intensywnego tańca zniknęła z show-biznesu, by poświęcić się swojej pasji – uczeniu innych.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” Blanka tańczyła z wieloma znanymi osobami, m.in. z Alanem Anderszem i Zygmuntem Chajzerem, czy Ivanem Komarenko. 

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

W jednym z odcinków programu jej partnerem był Alan Andersz, z którym zaprezentowała efektowne choreografie i zdobyła uznanie widzów.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Blanka Winiarska ma na koncie aż 11 edycji „Tańca z Gwiazdami” – co czyni ją jedną z najbardziej doświadczonych trenerek w historii show.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Choć program telewizyjny był dla niej dużą popularnością, Blanka Winiarska ostatecznie zrezygnowała z medialnej kariery i skupiła się na rozwoju swojej szkoły tańca.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”
source: fot. Instagram/blankawiniarska_official

Dziś Blanka prowadzi Centrum Tańca Blanka Winiarska, które działa m.in. w Poznaniu i Łomiankach, oferując kursy i obozy taneczne.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”
source: fot. Instagram/blankawiniarska_official

Jako pedagoga tańca Blanka łączy wiedzę i doświadczenie – ma dyplom instruktora sportowego tańca i prowadzi szkolenia taneczne dla dorosłych i dzieci.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”
source: fot. Instagram/blankawiniarska_official

Na swoim koncie ma nie tylko występy w telewizji, ale też sukcesy sportowe – dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Polski w 10 tańcach.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”
source: fot. Instagram/blankawiniarska_official

Blanka Winiarska regularnie organizuje „roztańczone imprezy”, m.in. sylwestra tanecznego, podczas którego prowadzi parkiet razem z Michałem Uryniukiem.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Mimo że zniknęła z estrady, Blanka nadal jest aktywna – prowadzi obozy taneczne, układa choreografie i dzieli się swoją pasją z nowym pokoleniem tancerzy.

Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Blanka Winiarska przeszła radykalną metamorfozę
Blanka Winiarska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.
Najnowsze
