Jak dziś wygląda Blanka Winiarska? 10 lat temu była ikoną „Tańca z gwiazdami”
Nie uwierzycie, jak bardzo się zmieniła! (FOTO).
Blanka Winiarska od lat kojarzona jest z programem „Taniec z Gwiazdami”, który przyniósł jej ogólnopolską rozpoznawalność.
Po latach intensywnego tańca zniknęła z show-biznesu, by poświęcić się swojej pasji – uczeniu innych.
Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” Blanka tańczyła z wieloma znanymi osobami, m.in. z Alanem Anderszem i Zygmuntem Chajzerem, czy Ivanem Komarenko.
W jednym z odcinków programu jej partnerem był Alan Andersz, z którym zaprezentowała efektowne choreografie i zdobyła uznanie widzów.
Blanka Winiarska ma na koncie aż 11 edycji „Tańca z Gwiazdami” – co czyni ją jedną z najbardziej doświadczonych trenerek w historii show.
Choć program telewizyjny był dla niej dużą popularnością, Blanka Winiarska ostatecznie zrezygnowała z medialnej kariery i skupiła się na rozwoju swojej szkoły tańca.
Dziś Blanka prowadzi Centrum Tańca Blanka Winiarska, które działa m.in. w Poznaniu i Łomiankach, oferując kursy i obozy taneczne.
Jako pedagoga tańca Blanka łączy wiedzę i doświadczenie – ma dyplom instruktora sportowego tańca i prowadzi szkolenia taneczne dla dorosłych i dzieci.
Na swoim koncie ma nie tylko występy w telewizji, ale też sukcesy sportowe – dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Polski w 10 tańcach.
Blanka Winiarska regularnie organizuje „roztańczone imprezy”, m.in. sylwestra tanecznego, podczas którego prowadzi parkiet razem z Michałem Uryniukiem.
Mimo że zniknęła z estrady, Blanka nadal jest aktywna – prowadzi obozy taneczne, układa choreografie i dzieli się swoją pasją z nowym pokoleniem tancerzy.