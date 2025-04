Jak wygląda mieszkanie Rafała Trzaskowskiego? Mieszka zwyczajnie w sypialni stolicy

Co myślą na temat Trzaskowskiego sąsiedzi?

Co na co dzień robi prezydent? Sąsiedzi opowiadają, że Rafał Trzaskowski to ,,swój chłop”. Rano można go spotkać wychodzącego z bloku z plecakiem na plecach. Bez ochrony, bez limuzyny.

Kiedy wichura przewróciła osiedlową choinkę, jego żona razem z innymi mieszkańcami ratowała drzewko. – Widujemy ich normalnie, bez pozy, są bardzo życzliwi – mówią sąsiedzi.