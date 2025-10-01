Jakiś czas temu w mediach aż huczało na temat wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Teraz w rozmowie z naszą redakcją głos w tej sprawie zabrała znana psycholog Dorota Zawadzka, która ma stanowcze zdanie w tej sprawie.

Dorota Zawadzka ostro o nocnej sprzedaży alkoholu

Jakiś czas temu w mediach tematem wielu dyskusji stała się nocna sprzedaż napojów alkoholowych. W wielu miastach w Polsce wprowadzono już zakaz, a w stolicy ma on obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2026 roku.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Dorota Zawadzka zdradziła nam, co myśli na temat nocnej sprzedaży alkoholu. Znana psycholog nie szczędziła mocnych słów.

Ja nie używam alkoholu w ogóle. Więc dla mnie temat alkoholu nie istnieje w ogóle. Natomiast w Polsce uważam, że nadużywamy alkoholu jako nacja (…). Ludzie piją na potęgę, a już alkohol na stacjach benzynowych to jest już w ogóle nieporozumienie. Na zachodzie owszem jest wino lokalne, zdarza się, ale nie ma takiej wystawy jak u nas i to jeszcze podświetlanej 24h na dobę – powiedziała nam psycholog.

Dorota Zawadzka mówi otwarcie, że jest za wprowadzeniem prohibicji, ponieważ alkohol to nic dobrego i robi niemałe spustoszenie w naszym organizmie.