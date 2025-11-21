Joanna Racewicz cała w czerni bryluje na festiwalu. Jej spodnie to hit. Klasa!
Ależ modnie się wystroiła! Wiemy, gdzie upolowała te perełki.
Joanna Racewicz jest nie tylko cenioną dziennikarką, ale również prawdziwą ikoną mody.
Osobowość telewizyjna pojawiła się na otwarciu festiwalu filmowego AfryKamera w stylowej, czarnej stylizacji.
Aż trudno było oderwać wzrok od pięknej dziennikarki. Wiemy, gdzie znalazła te wyjątkowe rzeczy.
Joanna Racewicz w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że skórzaną kurtkę upolowała u polskiej marki — Fratelli, której cena to nawet kilka tysięcy złotych.
Jest to jednak odzież premium wykonana z najwyższej jakości skór naturalnych. Nic więc dziwnego, że dziennikarka zaufała tej marce.
Oprócz tego zdecydowała się na najmodniejsze w tym sezonie spodnie z rozszerzanymi ku dołowi nogawkami.
Zakupiła je w marce promującej francuski styl i elegancję — Franchie Rules. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ dodały pieprzu całej stylizacji.
Do tego obłędne dodatki, które były modową kropką nad i całej stylizacji.
Biżuteria od GAS Bijoux w połączeniu z butami Prady dały wrażenie modnej, acz nonszalanckiej stylizacji.
Joanna Racewicz od lat uwielbia kolekcjonować luksusowe torebki, które są wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Zaufała w tej kwestii marce Deni Cler, której skórzana połyskująca faktura ze skóry krokodyla skradła całe show.