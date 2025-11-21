Nawigacja

Joanna Racewicz cała w czerni bryluje na festiwalu. Jej spodnie to hit. Klasa!

Autor Maciej Lechociński

Ależ modnie się wystroiła! Wiemy, gdzie upolowała te perełki.

1/5 Joanna Racewicz w nieśmiertelnej czerni 
source: fot. KAPIF.

Joanna Racewicz jest nie tylko cenioną dziennikarką, ale również prawdziwą ikoną mody. 

Osobowość telewizyjna pojawiła się na otwarciu festiwalu filmowego AfryKamera w stylowej, czarnej stylizacji.

Aż trudno było oderwać wzrok od pięknej dziennikarki. Wiemy, gdzie znalazła te wyjątkowe rzeczy. 

2/5 Joanna Racewicz w nieśmiertelnej czerni 
Joanna Racewicz, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Joanna Racewicz w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że skórzaną kurtkę upolowała u polskiej marki — Fratelli, której cena to nawet kilka tysięcy złotych.

Jest to jednak odzież premium wykonana z najwyższej jakości skór naturalnych. Nic więc dziwnego, że dziennikarka zaufała tej marce. 

3/5 Joanna Racewicz w nieśmiertelnej czerni 
source: fot. KAPIF.

Oprócz tego zdecydowała się na najmodniejsze w tym sezonie spodnie z rozszerzanymi ku dołowi nogawkami. 

Zakupiła je w marce promującej francuski styl i elegancję — Franchie Rules. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ dodały pieprzu całej stylizacji.

4/5 Joanna Racewicz w nieśmiertelnej czerni 
source: fot. KAPIF.

Do tego obłędne dodatki, które były modową kropką nad i całej stylizacji. 

Biżuteria od GAS Bijoux w połączeniu z butami Prady dały wrażenie modnej, acz nonszalanckiej stylizacji.

5/5 Joanna Racewicz w nieśmiertelnej czerni 
source: fot. KAPIF.

Joanna Racewicz od lat uwielbia kolekcjonować luksusowe torebki, które są wykonana z najwyższej jakości materiałów.

Zaufała w tej kwestii marce Deni Cler, której skórzana połyskująca faktura ze skóry krokodyla skradła całe show.

