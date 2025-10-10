Friz i Wersow dopiero teraz pokazali kadry z bajkowego ślubu. Stylizacja Majusi skradła nasze serca! (FOTO)

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Friz i Wersow w jednym z wywiadów zdradzili, że na całe przedsięwzięcie wydali aż 2 miliony złotych. Mimo to nie żałują ani jednej złotówki.

Naszą uwagę przykuły również stylizacje pary młodej i ich córeczki — Majusi. Pociecha w sukience i z małym koczkiem wyglądała przeuroczo.