Friz i Wersow dopiero teraz pokazali kadry z bajkowego ślubu. Stylizacja Majusi skradła nasze serca! (FOTO)

Przepych miesza się tu ze stylem glamour! Zobacz zdjęcia.

/ 10.10.2025 /
Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Friz i Wersow po raz pierwszy pokazali fanom bajkowe kadry ze ślubu na greckiej wyspie. 

Autorką fotografii ślubnych jest światowej sławy fotografka — Elena Matiash.

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Friz i Wersow powalili fanów na kolana kadrami ze ślubu. Malownicza Grecja idealnie komponowała się z ich białymi, ślubnymi stylizacjami. 

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

„Friz & Wersow”. Miłość w czasach online” to film pokazujący całą ceremonię i wesele znanej pary influencerów — Friza i Wersow. 

Teraz małżeństwo zdecydowało się po raz pierwszy pokazać fanom zdjęcia ze ślubu. Koronkowa suknia Wersow podbiła nasze serca.

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Uwagę zwracały także obrączki od jednej z najdroższych firm jubilerskich na świecie — Cartier.

Friz i Wersow nie oszczędzali na niczym w tym pięknym dniu…

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Friz i Wersow w jednym z wywiadów zdradzili, że na całe przedsięwzięcie wydali aż 2 miliony złotych. Mimo to nie żałują ani jednej złotówki. 

Naszą uwagę przykuły również stylizacje pary młodej i ich córeczki — Majusi. Pociecha w sukience i z małym koczkiem wyglądała przeuroczo.

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Tego wyjątkowego dnia Griz postawił na biały garnitur, który podkreślał jego śnieżnobiały uśmiech.

Wersow z kolei marzyła o sukience wykonanej z boskiej koronki. Wyglądała w niej jak gwiazda z Hollywood!

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Zdjęcie, na którym para influencerów całuje się pod koronkowym welonem, wygląda jak z „Vogue’a”.

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Trudno oderwać wzrok od stylizacji Friza i Wersow podczas ślubu. 

Friz, Wersow, fot. Instagram/@elenamatiash.

Friz i Wersow pokazali ślubne zdjęcia

Co myślicie o bajkowym ślubie Friza i Wersow? Podobają się wam ich zdjęcia? 

Ola | 12 października 2025 Odpowiedz

Panie Fritz czy mógłby pan przemyśleć fryzurę?

Anonim | 11 października 2025 Odpowiedz

Meg | 11 października 2025 Odpowiedz

Czy musicie ciągle pisać „Majusi” ? Nie można po prostu napisać „Mai”?

ola | 11 października 2025 Odpowiedz

ladna para

Agnieszka | 11 października 2025 Odpowiedz

Piekna suknia !

