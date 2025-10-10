Friz i Wersow dopiero teraz pokazali kadry z bajkowego ślubu. Stylizacja Majusi skradła nasze serca! (FOTO)
Przepych miesza się tu ze stylem glamour! Zobacz zdjęcia.
Friz i Wersow po raz pierwszy pokazali fanom bajkowe kadry ze ślubu na greckiej wyspie.
Autorką fotografii ślubnych jest światowej sławy fotografka — Elena Matiash.
Friz i Wersow powalili fanów na kolana kadrami ze ślubu. Malownicza Grecja idealnie komponowała się z ich białymi, ślubnymi stylizacjami.
„Friz & Wersow”. Miłość w czasach online” to film pokazujący całą ceremonię i wesele znanej pary influencerów — Friza i Wersow.
Teraz małżeństwo zdecydowało się po raz pierwszy pokazać fanom zdjęcia ze ślubu. Koronkowa suknia Wersow podbiła nasze serca.
Uwagę zwracały także obrączki od jednej z najdroższych firm jubilerskich na świecie — Cartier.
Friz i Wersow nie oszczędzali na niczym w tym pięknym dniu…
Friz i Wersow w jednym z wywiadów zdradzili, że na całe przedsięwzięcie wydali aż 2 miliony złotych. Mimo to nie żałują ani jednej złotówki.
Naszą uwagę przykuły również stylizacje pary młodej i ich córeczki — Majusi. Pociecha w sukience i z małym koczkiem wyglądała przeuroczo.
Tego wyjątkowego dnia Griz postawił na biały garnitur, który podkreślał jego śnieżnobiały uśmiech.
Wersow z kolei marzyła o sukience wykonanej z boskiej koronki. Wyglądała w niej jak gwiazda z Hollywood!
Zdjęcie, na którym para influencerów całuje się pod koronkowym welonem, wygląda jak z „Vogue’a”.
Trudno oderwać wzrok od stylizacji Friza i Wersow podczas ślubu.
Co myślicie o bajkowym ślubie Friza i Wersow? Podobają się wam ich zdjęcia?
Ola | 12 października 2025
Panie Fritz czy mógłby pan przemyśleć fryzurę?
Anonim | 11 października 2025
Foto za nie 🙂↔️ jebu
Meg | 11 października 2025
Czy musicie ciągle pisać „Majusi” ? Nie można po prostu napisać „Mai”?
ola | 11 października 2025
ladna para
Agnieszka | 11 października 2025
Piekna suknia !