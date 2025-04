Kobiety życia Krzysztofa Krawczyka. Miłości, zdrady i cztery śluby z Ewą Krawczyk

Grażyna Adamus-Krawczyk – szkolna miłość

Grażyna była pierwszą żoną Krzysztofa. Poznali się jeszcze w liceum w latach 60., a ich miłość szybko przekształciła się w gorący romans.

Młodzi, zakochani i pełni nadziei na wspólne życie, pobrali się i próbowali założyć rodzinę. Niestety, Grażyna miała problemy z zajściem w ciążę i często wyjeżdżała do uzdrowisk.

Podczas jednej z takich nieobecności doszło do zdrady. Grażyna osobiście przyłapała Krzysztofa w mieszkaniu kochanki. ,,Halina była szybsza” – miała później powiedzieć. To Halina żytkowiak zaszła w ciążę i urodziła Krzysztofowi syna, co było ostatecznym końcem pierwszego małżeństwa.

Mimo bolesnego rozstania, Grażyna po latach wybaczyła byłemu mężowi. Wiedziała, że miał słabość do kobiet.

,,Kochał wszystkie i nie potrafił się powstrzymać” – wspominała.

