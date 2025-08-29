Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino
Niespodziewany rozpad małżeństwa zaskoczył fanów.
Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez lata uchodzili za jedną z bardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Pobrali się w sierpniu 2017 roku i wspólnie wychowują dwóch synów, Kosmę i Tymoteusza.
Ich relacja wydawała się stabilna, jednak dziś wiadomo już, że aktorzy stoją przed rozwodem. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się, gdy para zrezygnowała z używania podwójnych nazwisk. Tłumaczyli wówczas, że decyzja podyktowana jest względami zawodowymi.
Dziś wiadomo, że była to jedynie część prawdy. Jak ustalił Pudelek, do warszawskiego sądu trafił już pozew o rozwód, a aktorzy czekają na termin pierwszej rozprawy.
„Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy” – czytamy.
Choć rozstanie bywa trudnym doświadczeniem, aktorka zdaje się podchodzić do tego etapu z dużym spokojem. Ostatnie dni spędza na Sycylii, gdzie towarzyszą jej przyjaciele, m.in. Stefano Terrazzino.
Wspólne wypady, tańce i rejsy łódką pokazują, że Emilia stara się czerpać radość z życia mimo osobistych zawirowań.
Z pewnością czas spędzony we Włoszech pomoże aktorce w regeneracji.
Anonim | 30 sierpnia 2025
To przecież w e z are jajacreedbada jej zaszły działu.
Bask | 30 sierpnia 2025
Rok temu już było wiadomo . Pozew poszed ,tylko przy tych długich oczekiwaniach dopiero dostali rozwód . Wielkie mecyje
Ola | 29 sierpnia 2025
Wygląda na rozerotyzowaną