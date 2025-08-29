times-dark
Kozaczek
Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino

Niespodziewany rozpad małżeństwa zaskoczył fanów.

29.08.2025
Aurora
źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez lata uchodzili za jedną z bardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Pobrali się w sierpniu 2017 roku i wspólnie wychowują dwóch synów, Kosmę i Tymoteusza.

IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Ich relacja wydawała się stabilna, jednak dziś wiadomo już, że aktorzy stoją przed rozwodem. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się, gdy para zrezygnowała z używania podwójnych nazwisk. Tłumaczyli wówczas, że decyzja podyktowana jest względami zawodowymi.

IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Dziś wiadomo, że była to jedynie część prawdy. Jak ustalił Pudelek, do warszawskiego sądu trafił już pozew o rozwód, a aktorzy czekają na termin pierwszej rozprawy.

Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy” – czytamy.

IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Choć rozstanie bywa trudnym doświadczeniem, aktorka zdaje się podchodzić do tego etapu z dużym spokojem. Ostatnie dni spędza na Sycylii, gdzie towarzyszą jej przyjaciele, m.in. Stefano Terrazzino.

IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Wspólne wypady, tańce i rejsy łódką pokazują, że Emilia stara się czerpać radość z życia mimo osobistych zawirowań.

IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Z pewnością czas spędzony we Włoszech pomoże aktorce w regeneracji.

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
IG/emiliakomarnicka_ źródło IG/emiliakomarnicka_

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii
