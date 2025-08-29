Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino

Emilia Komarnicka leczy złamane serce podczas wakacji na Sycylii

Ich relacja wydawała się stabilna, jednak dziś wiadomo już, że aktorzy stoją przed rozwodem. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się, gdy para zrezygnowała z używania podwójnych nazwisk. Tłumaczyli wówczas, że decyzja podyktowana jest względami zawodowymi.