Krystian Wieczorek kończy 50 lat! Plotkowano o romansie z Czartoryską, potem poznał tę jedyną

W życiu prywatnym Krystian Wieczorek unika blasku fleszy. W 2016 roku poślubił aktorkę Marię Szafirską, którą poznał na planie M jak miłość.

„Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej” – mówił aktor.