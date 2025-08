Krzysztof Gojdź opuszcza klinikę, w której poddał się zabiegowi za 150 tys. zł. Udał się na szampana Dom Perignon

53-latek zdecydował poprawić dolną cześć twarzy, lifting brwi i plastykę powiek:

„Dr Piotr Osuch wykonał mi pełny lifting dolnej części twarzy (deep plane), endoskopowy lifting brwi oraz plastykę powiek górnych i dolnych. Ile to kosztowało? Piotrek jest topowym i zarazem najdroższym chirurgiem plastycznym w Polsce – koszt takiego zabiegu to od 130 do 150 tysięcy złotych za sam lifting. To konkretna kwota, ale trudno się do niego dostać. Operuje metodą najlepszych chirurgów plastycznych z Hollywood, tych, którzy pracują z większością gwiazd show-biznesu, zachowując naturalność” – powiedział w rozmowie z Pudelkiem.