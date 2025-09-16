Ewa Minge w najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zdobyła 24 punkty, ale nie wszyscy byli zachwyceni opinią Iwony Pavlović. Jurorka słynie z ciętego języka i surowych ocen, jednak tym razem w jej obronie stanął… Krzysztof Gojdź. Lekarz-celebryta nie przebierał w słowach i ostro skomentował jej zachowanie w rozmowie z naszym reporterem.

Ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami” jak zwykle dostarczył wielu emocji – zarówno na parkiecie, jak i przy jurorskim stole. Ewa Minge wraz z partnerem zebrała od sędziów 24 punkty. Publiczność nagrodziła projektantkę gromkimi brawami, jednak Iwona Pavlović tradycyjnie podeszła do sprawy bardzo surowo, zwracając uwagę na mankamenty techniczne.

Nie wszystkim przypadło to do gustu. Krzysztof Gojdź w rozmowie z naszym reporterem nie ukrywał oburzenia słowami „Czarnej Mamby”.

Jeżeli mówimy o pani Pavlović, ona zawsze, kiedy widzi piękną i zgrabną kobietę, ocenia negatywnie. Ja też nie przepadam za Pavlovićową, bo zawsze punktowała mnie bardzo źle. Powtarzałem, że „TzG” to show, a nie konkurs prawdziwego tańca. Więc wyluzujmy się – to ma być zabawa! – podkreślił lekarz.

Gojdź zwrócił się też bezpośrednio do Minge, by nie przejmowała się ostrymi komentarzami jurorki.

Ewa, proszę cię, rób swoje i nie patrz na to, co zazdrosna kobieta cię punktuje – dodał.

