Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos

Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Gwiazda zabrała głos

Gessler zaznaczyła, że środki z KPO działają na zasadzie refundacji – najpierw trzeba wyłożyć własne pieniądze, a dopiero później przedstawić rachunki do rozliczenia.

,,Środki z KPO mają wspomagać podmioty w trudnej sytuacji. Dotacja polega na tym że najpierw trzeba wydać własne pieniądze, a następnie przedstawić szczegółowe rachunki, które są rozliczane po weryfikacji wydatków i ich zgodności z przeznaczeniem.

Do dzisiaj restauracja „U Fukiera” nie rozliczyła jeszcze nawet 1 złotówki z KPO, mimo znacznych poniesionych kosztów.

Szkoda, że zostałam wciągnięta w oko politycznego cyklonu, mimo że w żaden sposób nie naruszyłam prawa!

Kolejny raz obcinacie komuś głowę nie posiadając pełnej wiedzy w temacie. „