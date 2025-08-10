Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos
Nie gryzła się w język w sprawie głośnych doniesień o rzekomej dotacji dla jej lokalu „U Fukiera”.
Magda Gessler znalazła się w samym środku politycznej burzy po tym, jak media podały, że jej słynna restauracja „U Fukiera” miała otrzymać blisko pół miliona złotych z Krajowego Planu Odbudowy.
Restauratorka postanowiła odpowiedzieć na te rewelacje i nie przebierała w słowach.
„Kolejny raz obcinacie komuś głowę”
– grzmiała w oświadczeniu.
Nie trzeba było długo czekać na reakcję samej zainteresowanej. W obszernym wpisie na Instagramie Magda Gessler oświadczyła, że… żadnych pieniędzy jeszcze nie zobaczyła.
Jak tłumaczyła, w czasie pandemii jej restauracja musiała być zamknięta, a koszty utrzymania lokalu – w tym pensje ponad 30 pracowników – były gigantyczne. Zamiast zwolnień postawiła na rozwój działalności wysyłkowej i cateringowej, co miało uratować legendarny lokal przed upadkiem.
,,W czasie covidu restauracja „U Fukiera” według zarządzeń rządu i ówcześnie panujących zasad musiała być zamknięta. Obowiązywały nas OGROMNE koszty utrzymania restauracji – wypłaty dla pracowników, czynsz najmu, itd. A co najważniejsze – mimo to, NIE zwolniliśmy ani jednego pracownika!!!!! Dostosowaliśmy się pokornie do panujących wówczas restrykcyjnych norm.
Było bardzo ciężko, ale po 30 latach nie chcieliśmy stracić Fukiera gdzie pracowało ponad 30 osób!!! W związku z tym nie mogąc prowadzić restauracji postawiliśmy na rozwój dodatkowej działalności, jedynej możliwej w tym czasie – działalności wysyłkowej i cateringowej.”
– czytamy w oświadczeniu.
Gessler zaznaczyła, że środki z KPO działają na zasadzie refundacji – najpierw trzeba wyłożyć własne pieniądze, a dopiero później przedstawić rachunki do rozliczenia.
,,Środki z KPO mają wspomagać podmioty w trudnej sytuacji. Dotacja polega na tym że najpierw trzeba wydać własne pieniądze, a następnie przedstawić szczegółowe rachunki, które są rozliczane po weryfikacji wydatków i ich zgodności z przeznaczeniem.
Do dzisiaj restauracja „U Fukiera” nie rozliczyła jeszcze nawet 1 złotówki z KPO, mimo znacznych poniesionych kosztów.
Szkoda, że zostałam wciągnięta w oko politycznego cyklonu, mimo że w żaden sposób nie naruszyłam prawa!
Kolejny raz obcinacie komuś głowę nie posiadając pełnej wiedzy w temacie. „
Cała sprawa już teraz wzbudza ogromne emocje w sieci – jedni stają w obronie restauratorki, inni oczekują dalszych wyjaśnień. A Magda Gessler? Wygląda na to, że nie zamierza milczeć, gdy chodzi o dobre imię jej i jej lokalu.
