Brytyjska edycja legendarnego programu znalazła się w centrum głośnej afery. W tle pojawiają się narkotyki, nocne imprezy i nazwiska celebrytów, którzy mieli brać w tym udział. Sprawą zajęła się już policja i prawnicy.

Kokaina za kulisami „Tańca z Gwiazdami”? Policja wszczęła śledztwo!

„Taniec z Gwiazdami” od lat uchodzi za bezpieczne, rodzinne widowisko pełne blasku i emocji. Tymczasem zza kulis brytyjskiej wersji show zaczęły wypływać szokujące doniesienia. Od miesięcy mówi się o imprezach zakrapianych alkoholem, o używkach, a teraz także o śledztwie prowadzonym przez policję.

Jak podała BBC News, 12 sierpnia londyńska policja otrzymała zawiadomienie dotyczące przestępstw narkotykowych.

Policja ocenia zgromadzone informacje, a dalsze czynności mają na celu ustalenie, czy doszło do złamania prawa – przekazał rzecznik Metropolitan Police.

Choć nie podano nazwisk celebrytów, którzy mieliby być zamieszani, brytyjskie media twierdzą, że chodzi o dwie znane osoby z najnowszej edycji programu. Mówi się o „powszechnie komentowanym za kulisami” zażywaniu kokainy.

BBC zareagowało błyskawicznie, zlecając niezależnej kancelarii prawnej Russells przeprowadzenie własnego dochodzenia.

,,Mamy jasne procedury i polityki postępowania w przypadku poważnych skarg” – podkreśliła stacja, która nie może sobie pozwolić na kolejną wizerunkową katastrofę.

Nie jest to bowiem pierwszy kryzys programu. W ubiegłym roku show opuściło dwóch profesjonalnych tancerzy po oskarżeniach o przemoc i nadużycia wobec swoich partnerek. BBC musiało wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym obecność opiekunów w salach prób.

Czy „Taniec z Gwiazdami” przetrwa tę burzę? A może afera narkotykowa okaże się gwoździem do trumny legendarnego formatu? Jedno jest pewne, widzowie na Wyspach są w szoku, a atmosfera wokół programu jeszcze nigdy nie była tak napięta.