To jest muzeum rupieci, brudu, syfu i bakterii. Jest taki syf, że ja stąd uciekam — mówiła Magda Gessler.

Magda Gessler była przerażona tym, jak wygląda Bar Alpejski w Warszawie. Zdaniem osobowości telewizyjnej restauracja kompletnie nie jest przygotowana na klientów. Stwierdziła, że w lokalu rządzi bród i brak jakiegokolwiek porządku:

„Kuchenne rewolucje” to program, w którym Magda Gessler odmienia oblicze polskiej gastronomii. Ostatni odcinek rozrywkowego formatu rozgrzał widzów do czerwoności. Wszystko za sprawą Baru Alpejskiego na Saskiej Kępie w Warszawie, który oprócz zapachu rosołu straszył wszystkich brudem i kurzem. Słynna restauratorka odmieniła oblicze miejsca, ale nie wszystkim spodobało się to, co zmieniła. Uczestnicy ostro skrytykowali jej przepis na rosół z kaczki. Padły bardzo mocne słowa.

Później Magda Gessler stwierdziła, że lokal zamieni się w miejsce, gdzie będzie pachniało staropolską kuchnią. W „Kolejce po bryzol” goście mieli jeść smaczne i sentymentalne obiady nawiązujące do tego, co gotowano w okresie powojennym w Warszawie:

Wracamy do kuchni warszawskiej, powojennej i przedwojennej. Macie do wyboru zrobić schab po warszawsku czy śledź po japońsku. „Kolejka po bryzol” – bardzo fajnie – podsumowała Magda Gessler.

Ciąg dalszy dramatu Martyniuków! Daniel znów zaszokował swoją decyzją

Niestety, ale dania, które wymyśliła restauratorka, nie spodobały się uczestnikom „Kuchennych rewolucji”. Mimo udanej metamorfozy postanowili skrytykować jedno z dań, które wymyśliła Magda Gessler.

Matka właściciela lokalu ostro wyraziła się na temat rosołu z kaczki oraz mielonych według przepisu słynnej restauratorki. Mocno skrytykowała potrawę w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”, którego premiera odbędzie się dziś o godzinie 22.00 na TTV: