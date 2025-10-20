Uczestnicy „Kuchennych rewolucji” miażdżą rosół Magdy Gessler. Matka właściciela tylko skosztowała…
Zrobili to tuż po metamorfozie lokalu!
„Kuchenne rewolucje” to program, w którym Magda Gessler odmienia oblicze polskiej gastronomii. Ostatni odcinek rozrywkowego formatu rozgrzał widzów do czerwoności. Wszystko za sprawą Baru Alpejskiego na Saskiej Kępie w Warszawie, który oprócz zapachu rosołu straszył wszystkich brudem i kurzem. Słynna restauratorka odmieniła oblicze miejsca, ale nie wszystkim spodobało się to, co zmieniła. Uczestnicy ostro skrytykowali jej przepis na rosół z kaczki. Padły bardzo mocne słowa.
Rosół z kaczki Magdy Gessler w ogniu krytyki. Uczestnicy mieli swoje uwagi!
Magda Gessler była przerażona tym, jak wygląda Bar Alpejski w Warszawie. Zdaniem osobowości telewizyjnej restauracja kompletnie nie jest przygotowana na klientów. Stwierdziła, że w lokalu rządzi bród i brak jakiegokolwiek porządku:
To jest muzeum rupieci, brudu, syfu i bakterii. Jest taki syf, że ja stąd uciekam — mówiła Magda Gessler.
Później Magda Gessler stwierdziła, że lokal zamieni się w miejsce, gdzie będzie pachniało staropolską kuchnią. W „Kolejce po bryzol” goście mieli jeść smaczne i sentymentalne obiady nawiązujące do tego, co gotowano w okresie powojennym w Warszawie:
Wracamy do kuchni warszawskiej, powojennej i przedwojennej. Macie do wyboru zrobić schab po warszawsku czy śledź po japońsku. „Kolejka po bryzol” – bardzo fajnie – podsumowała Magda Gessler.
Niestety, ale dania, które wymyśliła restauratorka, nie spodobały się uczestnikom „Kuchennych rewolucji”. Mimo udanej metamorfozy postanowili skrytykować jedno z dań, które wymyśliła Magda Gessler.
Matka właściciela lokalu ostro wyraziła się na temat rosołu z kaczki oraz mielonych według przepisu słynnej restauratorki. Mocno skrytykowała potrawę w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”, którego premiera odbędzie się dziś o godzinie 22.00 na TTV:
Ja nie chcę dyskutować i nie będę się denerwować do jasnej cholery. Mielony był za słony, w ryzach był twardy niesamowicie. Trzeba było mocno nożem kroić. Rosół jest za tłusty z tej kaczki i za ciemny. Według przepisu pani Gessler — podsumowała gorzko kobieta.
hanka | 21 października 2025
wygląd i ta mina emerytki odstrasza ,nie bede tam jesć póki ta kobieta jest
kazio | 21 października 2025
kobieto starsza matko az taka znawczyni rosołu ,a brudu nie widziała żalosna emerytka
Err | 20 października 2025
Stara baba która każe innym jeść jałowe jedzenie jakiego ona się najadła i nachzca po wojnieC gdzie herbatę robiło się z pokrzywy a kawę z cykorii. Rozumiem szanuję ale smaki są już inne
Krytyk | 20 października 2025
Mam tylko jedno zasadnicze pytanie: czy Pani Gessler zwiazala do tylu ta ,, sztuczna miotle” na glowie?!!!!!! zanim weszla do kuchni gotowac????, Jesli nie to Sanepid powinien pociagnac TV do odpowiedzialnosci!!!!!! Nie moge na te klaczyska patrzec w kuchni 😱Nazwiskiem Pani nic nie nadrobi , to jest poprostu NIEAPETYCZNE!!!!!!!!!!! Czy na to nie ma kary???????
Anna | 20 października 2025
Rany, ja wiem, że to jest Kozaczek, więc nie ma co oczekiwać nie wiadomo jakiego poziomu, ale „bród”? Serio?