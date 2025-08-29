Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Żaneta ma już dziecko z poprzedniego związku.
Marcin Gortat i jego żona, Żaneta, w czwartkowy wieczór poinformowali, że spodziewają się dziecka.
Para od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność, ale ich wspólna historia jest naprawdę filmowa.
Kim jest kobieta, która podbiła serce jedynego Polaka w NBA i z którą wziął sekretny ślub?
Na Instagramie Marcin Gortat i jego żona opublikowali romantyczne zdjęcia z plaży, ujawniając, że wkrótce zostaną rodzicami.
„Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę poinformować… wkrótce zostaniemy rodzicami”
– napisał były koszykarz
Choć o relacji Gortata plotkowano od dawna, przez długi czas nie komentował doniesień. Pierwsze spotkanie z Żanetą Stanisławską miało miejsce w 2019 r. na jednym z biznesowych eventów. Media długo nie wiedziały, kim jest nowa partnerka sportowca.
Para konsekwentnie unikała blasku fleszy- nawet ich ślub odbył się w tajemnicy. O ceremonii dowiedzieliśmy się dopiero po kilku miesiącach. Żaneta po uroczystości zaczęła posługiwać się nazwiskiem Gortat-Stanisławska.
Żona Gortata to nie celebrytka z przypadku. Jest ekspertem w dziedzinie kosmetologii estetycznej, prowadzi prestiżową szkołę „Broadway Beauty”, uczy makijażu permanentnego, a także jest politolożką, pedagożką i trenerką biznesu.
Często występuje w roli ekspertki w TV, m.in. w „Pytaniu na śniadanie” i Polsat Cafe. Prowadzi też własny podcast „Serum na sukces”.
Żaneta ma córkę z poprzedniego małżeństwa i świetnie łączy macierzyństwo z biznesem. Na Instagramie obserwuje ją ponad 30 tys. osób, gdzie inspiruje fanów do rozwoju osobistego, dzieli się pozytywnymi przesłaniami i relacjami z podróży.
Małżonkowie razem rozwijają laboratorium kosmetyczne w Łodzi.
W wywiadach Gortat podkreślał:
„jest kobietą mojego życia- piękną, inteligentną, bystrą, a do tego niezależną i przedsiębiorczą”.
W przeszłości Gortat był łączony m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, ale dopiero w relacji z Żanetą odnalazł stabilizację. Znajomi koszykarza zdradzali, że „jeszcze nigdy nie był tak zakochany”.
Czy Waszym zdaniem Marcin Gortat i jego żona zdecydują się pokazać swoje dziecko w mediach, czy raczej pozostaną wierni zasadzie życia z dala od blasku fleszy?
Anonim | 29 sierpnia 2025
Anonim | 29 sierpnia 2025
Anonim | 29 sierpnia 2025
ktoś tam | 30 sierpnia 2025
Anonim, brałaś coś…? 🤣