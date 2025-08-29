Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Żona Gortata to nie celebrytka z przypadku. Jest ekspertem w dziedzinie kosmetologii estetycznej, prowadzi prestiżową szkołę „Broadway Beauty”, uczy makijażu permanentnego, a także jest politolożką, pedagożką i trenerką biznesu.

Często występuje w roli ekspertki w TV, m.in. w „Pytaniu na śniadanie” i Polsat Cafe. Prowadzi też własny podcast „Serum na sukces”.