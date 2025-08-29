times-dark
Kozaczek
Newsy Z życia gwiazd Związki gwiazd

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Żaneta ma już dziecko z poprzedniego związku.

Marcin Gortat
/ 29.08.2025 /
Marysia
Marcin Gortat ogłosił, że zostanie ojcem. Kim jest jego żona, która zawróciła mu w głowie? źródło AKPA/ Instagram

1 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Marcin Gortat i jego żona, Żaneta, w czwartkowy wieczór poinformowali, że spodziewają się dziecka.

Para od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność, ale ich wspólna historia jest naprawdę filmowa.

Kim jest kobieta, która podbiła serce jedynego Polaka w NBA i z którą wziął sekretny ślub?

IMG_8734

2 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Na Instagramie Marcin Gortat i jego żona opublikowali romantyczne zdjęcia z plaży, ujawniając, że wkrótce zostaną rodzicami.

„Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę poinformować… wkrótce zostaniemy rodzicami”

– napisał były koszykarz

IMG_8735

3 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Choć o relacji Gortata plotkowano od dawna, przez długi czas nie komentował doniesień. Pierwsze spotkanie z Żanetą Stanisławską miało miejsce w 2019 r. na jednym z biznesowych eventów. Media długo nie wiedziały, kim jest nowa partnerka sportowca.

IMG_8742

4 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Para konsekwentnie unikała blasku fleszy- nawet ich ślub odbył się w tajemnicy. O ceremonii dowiedzieliśmy się dopiero po kilku miesiącach. Żaneta po uroczystości zaczęła posługiwać się nazwiskiem Gortat-Stanisławska.

IMG_8743

5 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Żona Gortata to nie celebrytka z przypadku. Jest ekspertem w dziedzinie kosmetologii estetycznej, prowadzi prestiżową szkołę „Broadway Beauty”, uczy makijażu permanentnego, a także jest politolożką, pedagożką i trenerką biznesu.

Często występuje w roli ekspertki w TV, m.in. w „Pytaniu na śniadanie” i Polsat Cafe. Prowadzi też własny podcast „Serum na sukces”.

IMG_8740

6 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Żaneta ma córkę z poprzedniego małżeństwa i świetnie łączy macierzyństwo z biznesem. Na Instagramie obserwuje ją ponad 30 tys. osób, gdzie inspiruje fanów do rozwoju osobistego, dzieli się pozytywnymi przesłaniami i relacjami z podróży.

IMG_8744

7 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Małżonkowie razem rozwijają laboratorium kosmetyczne w Łodzi.

W wywiadach Gortat podkreślał:

„jest kobietą mojego życia- piękną, inteligentną, bystrą, a do tego niezależną i przedsiębiorczą”.

IMG_8737

8 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

W przeszłości Gortat był łączony m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, ale dopiero w relacji z Żanetą odnalazł stabilizację. Znajomi koszykarza zdradzali, że „jeszcze nigdy nie był tak zakochany”.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

9 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?

Czy Waszym zdaniem Marcin Gortat i jego żona zdecydują się pokazać swoje dziecko w mediach, czy raczej pozostaną wierni zasadzie życia z dala od blasku fleszy?

IMG_8739

10 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
IMG_8741

12 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Na zdj.: Marcin Gortat, Żaneta Stanisławska, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

13 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
IMG_8738

14 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Na zdj.: Marcin Gortat, Żaneta Stanisławska, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

15 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
akpa20211204_finaly_ple_mb_83337

16 / 16

Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 29 sierpnia 2025 Odpowiedz

Czczy to pani lęki cu obyxJiq, to do burdekuy

Anonim | 29 sierpnia 2025 Odpowiedz

PustK DOSŁOWNIE

Anonim | 29 sierpnia 2025 Odpowiedz

Pusta idiotko o to chce zaokrąglone panować i na każdą kac swij c ale q cara M, CH nachylone i ci coś w tej rundzie wg Q a bmachletda firmy z miasta z nie ruxhan ORZWZ NOWY, VS TE% ZROBIĆ NA I L PASTYIW POCHWY JAK OO ® NIE O. TAK JUŻ ALO BY CO CHYBA W IS N konto oka nie IKOŁAJA, ikołaja i

ktoś tam | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim, brałaś coś…? 🤣

POLECANE DLA CIEBIE
Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Sylwia Butor
Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)
Jej look wywołał zachwyt wśród internautów.
Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie. (WIDEO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcela Leszczak Misiek Koterski
Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie. (WIDEO)
Huczy od plotek o rozstaniu z Miśkiem Koterskim, a teraz to...
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Klaudia El Dursi
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Położna zauważyła niepokojące symptomy u dziecka celebrytki.
14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego wkracza do show-biznesu! Alżbeta: „Wybijaliśmy jej to z głowy”
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Alżbeta Lenska Dzień Dobry Tvn
14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego wkracza do show-biznesu! Alżbeta: „Wybijaliśmy jej to z głowy”
Zosia natychmiast musiała zmierzyć się z hejtem.
Reese Witherspoon zatrzymała CAŁĄ garderobę Elle Woods z „Legalnej Blondynki 2”! „Dostałam 77 par szpilek Jimmy Choo”
Z życia gwiazd
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon zatrzymała CAŁĄ garderobę Elle Woods z „Legalnej Blondynki 2”! „Dostałam 77 par szpilek Jimmy Choo”
Tej kolekcji ubrań zazdrości jej nawet Jennifer Aniston.
Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Emilia Komarnicka Rozwody Gwiazd
Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino
Niespodziewany rozpad małżeństwa zaskoczył fanów.
Katarzyna Niezgoda po latach wyjaśnia, co się stało z jej twarzą: „Chcę sprostować, że uszkodzenie nerwu…”
Newsy VIDEO Kozaczka
Katarzyna Niezgoda
Katarzyna Niezgoda po latach wyjaśnia, co się stało z jej twarzą: „Chcę sprostować, że uszkodzenie nerwu…”
Wyszło nieporozumienie wokół liftingu.
Ewa Wachowicz zadebiutowała w „Halo tu Polsat”. Widzowie wydali już wyrok!
Newsy
Ewa Wachowicz Krzysztof Ibisz
Ewa Wachowicz zadebiutowała w „Halo tu Polsat”. Widzowie wydali już wyrok!
Krzysztof Ibisz dostał nową współprowadzącą. Czy to dobry ruch Edwarda Miszczaka?
Joanna Racewicz wstrząśnięta tragedią F-16. Zwróciła się do rodziny pilota
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Racewicz śmiertelny Wypadek
Joanna Racewicz wstrząśnięta tragedią F-16. Zwróciła się do rodziny pilota
Sama przeżyła podobną tragedię, a teraz opublikowała poruszający wpis.
Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?
Aktualności Newsy
śmierć śmiertelny Wypadek
Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?
Jego śmierć to ogromna strata dla polskiego lotnictwa.
Julia Wieniawa chwali się domem w lesie za MILIONY! Wysokie sufity, KRÓLEWSKA łazienka i ogromna sauna… (FOTO)
Z życia gwiazd
Domy Gwiazd Julia Wieniawa
Julia Wieniawa chwali się domem w lesie za MILIONY! Wysokie sufity, KRÓLEWSKA łazienka i ogromna sauna… (FOTO)
Zatrudniła projektantkę domów gwiazd.
Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!
Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Love Story Romans
Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!
Gwiazda od lat zaskakuje nie tylko muzyką, ale i burzliwym życiem uczuciowym. Teraz, po zaręczynach z Travisem Kelce, przypominamy jej głośne romanse.
Złodzieje okradli Tomasza Iwana i Karolinę Woźniak. Co dalej ze sprawą? Są wściekli na policję! (WIDEO)
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afryka Express Dom
Złodzieje okradli Tomasza Iwana i Karolinę Woźniak. Co dalej ze sprawą? Są wściekli na policję! (WIDEO)
Para do dziś nie odzyskała dobytku!
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej; „Efekt lat 80”
Aktualności Moda Newsy Styl gwiazd
Marta Nawrocka Styl Gwiazd
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej; „Efekt lat 80”
Nowa pierwsza dama znów wzbudziła dyskusję.
Izabella Krzan nie chciała lecieć do Afryki: „Serce mi się krajało”
Newsy Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Izabela Krzan Kozaczek Tv
Izabella Krzan nie chciała lecieć do Afryki: „Serce mi się krajało”
Prezenterka TVN opowiedziała nam o emocjach związanych z nagraniami do programu „Afryka Express”.
Katarzyna Niezgoda o życiu po rozstaniu z Kammelem: „Nie zabiegałam, żeby być obecną w mediach”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afryka Express Hejt
Katarzyna Niezgoda o życiu po rozstaniu z Kammelem: „Nie zabiegałam, żeby być obecną w mediach”
Para odnosi się również do jasnych i ciemnych stron popularności!
 