Oni stracili bliskich i do dziś nie mogą się z tym pogodzić: „Wciąż trudno pojąć”

Agnieszka Woźniak-Starak o Piotrze Woźniaku-Staraku

„Piotr nauczył mnie odwagi i wolności. Czasem mam wrażenie, że wciąż jest obok – w najmniejszych detalach codzienności.”

Dziennikarka długo milczała po śmierci męża. Gdy wróciła do pracy w TVN, unikała bezpośrednich wypowiedzi, ale w mediach społecznościowych subtelnie upamiętniała Piotra czarno-białymi zdjęciami i cytatami o miłości.

W rocznice jego śmierci zawsze pojawia się symboliczny wpis – prosty, ale pełen emocji.