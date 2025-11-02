times-dark
Kozaczek
Oni stracili bliskich i do dziś nie mogą się z tym pogodzić: „Wciąż trudno pojąć”

Ich słowa chwytają za serce. W Dzień Wszystkich Świętych wracają wspomnienia o tych, którzy odeszli.

Agnieszka Woźniak-starak Cezary żak Katarzyna Figura Krzysztof Ibisz Maciej Stuhr Magdalena Cielecka
/ 02.11.2025 /
Marysia

1 / 12

Tak gwiazdy wspominają swoich zmarłych bliskich. Ich słowa chwytają za serce

Wspomnienia o bliskich, przyjaciołach i współpracownikach powracają szczególnie mocno 1 listopada. Gwiazdy polskiego kina, sceny i telewizji mówią o nich z czułością, wdzięcznością i szacunkiem. Ich słowa pokazują, że pamięć o tych, którzy odeszli, nie przemija.

akpa20170809_diagnoza_prem_mb_81990

2 / 12

Agnieszka Woźniak-Starak o Piotrze Woźniaku-Staraku

„Piotr nauczył mnie odwagi i wolności. Czasem mam wrażenie, że wciąż jest obok – w najmniejszych detalach codzienności.”

Dziennikarka długo milczała po śmierci męża. Gdy wróciła do pracy w TVN, unikała bezpośrednich wypowiedzi, ale w mediach społecznościowych subtelnie upamiętniała Piotra czarno-białymi zdjęciami i cytatami o miłości.

W rocznice jego śmierci zawsze pojawia się symboliczny wpis – prosty, ale pełen emocji.

Piotr Ba≥troczyk przedstawia 3

3 / 12

Dariusz Kamys o Joannie Kołaczkowskiej

„To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam… Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam ci dobrze. Ale tutaj – brakuje ciebie. Ten obraz namalowałem 10 lat temu, na twoje urodziny. Albo naprawdę ci się podobał, albo cudownie to zagrałaś. Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko. I wiem, że to nie ostatni twój portret.”

Artysta w poruszającym wpisie pożegnał przyjaciółkę, współpracowniczkę z kabaretu Hrabi, a prywatnie szwagierkę. Ich relacja, pełna wzajemnego szacunku i humoru, trwała przez lata. Słowa Dariusza Kamysa pokazują, jak ogromną pustkę pozostawiła po sobie Joanna Kołaczkowska – artystka o wyjątkowej wrażliwości i inteligencji scenicznej.

film Jerzego Stuhra - KorowÛd - konferencja

4 / 12

Maciej Stuhr o Jerzym Stuhrze

„Czego nie dotknąłeś, zamieniłeś w złoto. Kiedy przychodził do ciebie debiutant i robiłeś z nim film, okazywało się, że to Kieślowski. Kiedy zabawiłeś się w komedię, była to „Seksmisja”. Zaśpiewałeś jedną piosenkę – ludzie śpiewają ją do dziś. Zrobiłeś dubbing, a ludzie ciągle wołają za mną na ulicy: „Syn osła”.”

Maciej Stuhr żegnał ojca słowami, które poruszyły całą Polskę. W kilku zdaniach zawarł nie tylko ból po stracie, ale też podziw dla dorobku i niezwykłego talentu Jerzego Stuhra. To jedno z najbardziej osobistych pożegnań, jakie pojawiły się w polskim internecie w ostatnich latach.

Kopia – Kozaczek

5 / 12

Katarzyna Figura o Piotrze Machalicy

„Piotr był człowiekiem ogromnego serca i talentu. Dla wielu z nas był jak starszy brat.”

Aktorka wspominała go w wywiadach i w mediach społecznościowych. Mówiła o nim z czułością i szacunkiem, podkreślając, jak bardzo jego śmierć zjednoczyła środowisko filmowe.

Kopia – Kozaczek-3

6 / 12

Michał Wiśniewski o Korze

„Kora była wolnością. Dzięki niej uwierzyłem, że artysta może być sobą do końca.”

Lider Ich Troje wspominał Korę zarówno w wywiadach, jak i podczas koncertów.

Dla Wiśniewskiego była mentorką, która pokazała, że artysta nie musi się nikomu podporządkowywać. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku i podziwie.

Natalia Kukulska-promocja p³yty Po Tamtej Stronie

7 / 12

Natalia Kukulska o Annie Jantar

„Mama jest ze mną każdego dnia. Myślę, że patrzy na mnie z góry z uśmiechem. Dzięki niej wiem, co to znaczy kochać muzykę.”

Choć od tragicznej śmierci Anny Jantar minęły dziesięciolecia, Natalia Kukulska wciąż regularnie wspomina mamę – szczególnie w Dzień Matki i 1 listopada. Jej wpisy są zawsze pełne wdzięczności i miłości, a pamięć o Annie Jantar pozostaje żywa także wśród fanów.

Kopia – Kozaczek-4

8 / 12

Maryla Rodowicz o Korze

„Była bezkompromisowa, charyzmatyczna i prawdziwa. Takie kobiety rodzą się rzadko.”

Choć różniły je temperamenty i artystyczne drogi, Rodowicz nie kryła podziwu dla Kory. Wspominała ją w wywiadach i publikacjach, mówiąc o szacunku, jaki czuła do jej odwagi i niezależności.

Kopia – Kozaczek-5

9 / 12

Barbara Kurdej-Szatan o Pawle Królikowskim

„Był dla mnie jak drugi tata. Zawsze ciepły, zawsze z dobrym słowem.”

Aktor był dla wielu młodszych kolegów z planu prawdziwym autorytetem. Kurdej-Szatan pożegnała go wzruszającym wpisem i wspólnymi zdjęciami z planu „M jak miłość”.

Screenshot

10 / 12

Krzysztof Ibisz o Krzysztofie Krawczyku

„To był człowiek, którego wszyscy znali, ale mało kto naprawdę poznał. Uśmiech, elegancja, ciepło – taki pozostanie w mojej pamięci.”

Prezenter wspominał legendarnego wokalistę w programach TVP i Polsatu. Dla Ibisza Krawczyk był nie tylko symbolem epoki, ale też człowiekiem o ogromnym sercu.

Kopia – Kozaczek-6

11 / 12

Magdalena Cielecka o Krzysztofie Kowalewskim

„Zawsze miał w sobie spokój i mądrość. Jego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa.”

Cielecka wspominała go w rozmowach o teatrze i pracy aktorskiej. Ich wspólne projekty na długo pozostaną częścią historii polskiej sceny.

jeruzal14

12 / 12

Cezary Żak o Pawle Królikowskim

„Był dobrym człowiekiem. To, że nie ma go już wśród nas, wciąż trudno pojąć.”

Królikowski był jednym z najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Żak, który znał go od lat, mówił o nim z ciepłem i nostalgią, podkreślając jego ogromne serce i pogodę ducha.

