Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
Patrycja była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 11. edycji „Rolnik szuka żony”.
Choć początkowo wydawało się, że ma szansę zdobyć serce Sebastiana, ich relacja zakończyła się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał.
Dziś fani przecierają oczy ze zdumienia, bo była kandydatka rolnika przeszła spektakularną metamorfozę.
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” zapisała się w pamięci widzów jako energiczna i pewna siebie blondynka.
Początkowo to właśnie ona wydawała się faworytką Sebastiana, jednak finalnie rolnik wybrał Katarzynę. Związek tej pary nie przetrwał próby czasu, a po rozstaniu Sebastian jeszcze przez chwilę utrzymywał kontakt z Patrycją.
Od emisji programu minął prawie rok i okazuję się, że życie Patrycji diametralnie się zmieniło.
Uczestniczka w ostatnich miesiącach schudła aż 13 kilogramów, a efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała, część wagi wróciła, ale nie zamierza się poddawać.
Na tym jednak nie koniec zmian. Patrycja postawiła także na nową fryzurę. Proste włosy, które pamiętają widzowie programu, zastąpiła falami, które dodały jej zupełnie innego charakteru. Internauci zgodnie twierdzą, że wygląda świeżo, promiennie i dużo młodziej.
Czy Sebastian żałuje, że nie dał jej szansy?
Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne – metamorfoza Patrycji zrobiła na fanach ogromne wrażenie.
