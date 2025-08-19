times-dark
Kozaczek
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.

Rolnik Szuka żony
/ 19.08.2025 /
Marysia
Tak dziś wygląda Patrycja z 11. edycji „Rolnik szuka żony". Internauci przecierają oczy

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Patrycja była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 11. edycji „Rolnik szuka żony”.

Choć początkowo wydawało się, że ma szansę zdobyć serce Sebastiana, ich relacja zakończyła się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał.

Dziś fani przecierają oczy ze zdumienia, bo była kandydatka rolnika przeszła spektakularną metamorfozę.

IMG_8317

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” zapisała się w pamięci widzów jako energiczna i pewna siebie blondynka.

Początkowo to właśnie ona wydawała się faworytką Sebastiana, jednak finalnie rolnik wybrał Katarzynę. Związek tej pary nie przetrwał próby czasu, a po rozstaniu Sebastian jeszcze przez chwilę utrzymywał kontakt z Patrycją.

IMG_8318

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Od emisji programu minął prawie rok i okazuję się, że życie Patrycji diametralnie się zmieniło.

Uczestniczka w ostatnich miesiącach schudła aż 13 kilogramów, a efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała, część wagi wróciła, ale nie zamierza się poddawać.

IMG_8319

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Na tym jednak nie koniec zmian. Patrycja postawiła także na nową fryzurę. Proste włosy, które pamiętają widzowie programu, zastąpiła falami, które dodały jej zupełnie innego charakteru. Internauci zgodnie twierdzą, że wygląda świeżo, promiennie i dużo młodziej.

IMG_8321

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Czy Sebastian żałuje, że nie dał jej szansy?

Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne – metamorfoza Patrycji zrobiła na fanach ogromne wrażenie.

IMG_8320

Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
