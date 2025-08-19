Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana

Patrycja była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 11. edycji „Rolnik szuka żony”.

Choć początkowo wydawało się, że ma szansę zdobyć serce Sebastiana, ich relacja zakończyła się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał.

Dziś fani przecierają oczy ze zdumienia, bo była kandydatka rolnika przeszła spektakularną metamorfozę.