Paula Tumala po wielkim skandalu wraca na salony. Jak dziś wygląda celebrytka?
Nie do wiary, jak szybko wróciła na świecznik!
Paula Tumala to polska fotomodelka, która zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w teledysku My Słowianie autorstwa Donatan i Cleo. W teledysku ,,My słowianie” wcieliła się w ikonę seksownej słowianki, a następnie pojawiła się na scenie Eurowizja 2014 ubijając masło.
Później Paula Tumala skupiła się także na macierzyństwie i w 2020 roku urodziła bliźniaczki: Nadie i Anastazje.
W ostatnich latach Paula Tumala znalazła się w centrum poważnych zarzutów. Jak podaje prasa, ma status podejrzanej w śledztwie prowadzonym przez Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami VAT na milionową skalę.
Wobec niej postawiono zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę oraz oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
W mediach mówi się, że sprawa wciąż nie jest zakończona, a modelce grozi nawet od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności! Nikt nie wie jak wygląda sprawa i jaka jest prawda.
