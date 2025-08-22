Stanisław Sojka nie żyje. Tragiczne informacje o śmierci artysty dotarły późnym wieczorem (21 sierpnia) podczas trwania Top of the Top Sopot Festival. Muzyk tego wieczoru również miał zagrać na scenie, ale niestety nie zdążył. O tym co działo się za kulisami po straszliwych wieściach, opowiedział PR Manager wydarzenia.

Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!

Menadżer PR festiwalu zdradza, co działo się za kulisami po śmierci Stanisława Soyki

W czwartek wieczorem podczas trwającego 4. dnia Top of the Top Sopot Festival doszło do niespodziewanego przebiegu zdarzeń. Transmisja ostatniego dnia festiwalu nagle została przerwana, a wszystko za sprawą nagłej i nieoczekiwanej śmierci Stanisława Sojki.

Stanisław Sojka jeszcze dziś był na próbach przed występem w Sopocie!

Muzyk zmarł w hotelu w Sopocie w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie o godzinie 20:55 podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Soyka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, ale takiego zakończenia chyba nikt nie przewidział.

Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku do artysty, jego rodziny i bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów, organizatorów i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie Pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment – przekazano na scenie

Niedługo po koncercie głos w sprawie śmierci artysty zabrał Grzegorz Betlej, PR Manager Top of the Top Sopot Festivalu. Mężczyzna ujawnił, że kluczową kwestią był dla niego szacunek i wola rodziny zmarłego, dlatego na bieżąco czekali na wiadomości.

Przede wszystkim kierowaliśmy się tym, by mieć szacunek wobec artysty i dlatego też czekaliśmy na jakiekolwiek informacje od rodziny, bo chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z jej wolą. Trzeba było tak naprawdę „szyć” na bieżąco, tzn. układać ten scenariusz i wymyślić cokolwiek, żeby w tej jakkolwiek trudnej chwili poinformować o tym publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej – przekazał PR Manager w TVN24.

Cała panika i zamieszanie sprawiła, że przebieg koncertu musiał być układany na bieżąco. W końcu jednak poinformowano ze sceny o śmierci artysty, a na koniec zgromadzeni muzycy ku czci wokalisty wykonali utwór, który miał zagrać.

Dlatego czekając na decyzję rodziny, by to się odbyło zgodnie z jej wolą, w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, by publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej poinformować i dodatkowo wykonać jeszcze jeden z utworów, który zresztą pan Stanisław miał zaśpiewać. Plan oczywiście był taki, że koncert „Orkiestra Mistrzom”, który się odbywał, miał być takim koncertem honorującym nasze największe legendy – dodał PR Manager.

Do sieci trafiło nawet ostatnie nagranie z udziałem Stanisława Sojki. Natalia Grosiak udostępniła w social mediach wideo ze wspólnej próby chwilę przed koncertem. Niestety w skutek tragicznych zdarzeń duet nie miał okazji pojawić się na scenie.