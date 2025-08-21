Za nami trzeci dzień “Top of The Top Sopot Festival 2025″. Wydarzenie było prawdziwą ucztą muzyczną, którą uświetniły występy artystów. Podczas imprezy nie zabrakło również emocjonujących chwil. Jedna z aktorek wymagała pilnej interwencji medycznej.

Wiktoria Gąsiewska potrzebowała interwencji medycznej na “Top of The Top Sopot Festival”

Opera Leśna w Sopocie kolejny raz dała czadu. Trzeci dzień „Top of The Top Sopot Festival” został zatytułowany „Słowa mają moc”. Tamtego wieczoru spocka publiczność głównie bawiła się w rytmach znanych i uwielbianych piosenek Polaków.

Wydarzenie znów zgromadziło znane osobistości ze świata show-biznesu oraz artystów, którzy wystąpili na scenie. Wśród nich znaleźli się m.in.: Natalia Szroeder, Ralph Kamiński, Patrycja Markowska, Enej czy Ewa Bem.

Na wczorajszym wydarzeniu zagościła również Wiktoria Gąsiewska. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, która znana jest m.in. z takich produkcji jak: „Barwy Szczęścia”, „Rodzinka.pl” czy „Algorytm miłości”. Aktorka zadebiutuje także we wrześniu na antenie TVN w kolejnej edycji programu „Azja Express”.

Podczas festiwalu artystka nagle poczuła się gorzej i pilnie musiała skorzystać z pomocy medycznej. Aktorce dokuczał silny ból głowy, dlatego musiała podejść do obecnej na miejscu karetki pogotowia. Medycy szybko i sprawnie udzielili jej pomocy, a sytuacja na szczęście nie była poważna i nie wymagała większej interwencji. Po zażyciu leków aktorka mogła kontynuować swoją zabawę.

