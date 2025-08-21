Wiktoria Gąsiewska potrzebowała pomocy w Sopocie! Trafiła do karetki…
Fotoreporterzy uchwycili tę chwilę...
Za nami trzeci dzień “Top of The Top Sopot Festival 2025″. Wydarzenie było prawdziwą ucztą muzyczną, którą uświetniły występy artystów. Podczas imprezy nie zabrakło również emocjonujących chwil. Jedna z aktorek wymagała pilnej interwencji medycznej.
Wiktoria Gąsiewska potrzebowała interwencji medycznej na “Top of The Top Sopot Festival”
Opera Leśna w Sopocie kolejny raz dała czadu. Trzeci dzień „Top of The Top Sopot Festival” został zatytułowany „Słowa mają moc”. Tamtego wieczoru spocka publiczność głównie bawiła się w rytmach znanych i uwielbianych piosenek Polaków.
Wydarzenie znów zgromadziło znane osobistości ze świata show-biznesu oraz artystów, którzy wystąpili na scenie. Wśród nich znaleźli się m.in.: Natalia Szroeder, Ralph Kamiński, Patrycja Markowska, Enej czy Ewa Bem.
Na wczorajszym wydarzeniu zagościła również Wiktoria Gąsiewska. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, która znana jest m.in. z takich produkcji jak: „Barwy Szczęścia”, „Rodzinka.pl” czy „Algorytm miłości”. Aktorka zadebiutuje także we wrześniu na antenie TVN w kolejnej edycji programu „Azja Express”.
Podczas festiwalu artystka nagle poczuła się gorzej i pilnie musiała skorzystać z pomocy medycznej. Aktorce dokuczał silny ból głowy, dlatego musiała podejść do obecnej na miejscu karetki pogotowia. Medycy szybko i sprawnie udzielili jej pomocy, a sytuacja na szczęście nie była poważna i nie wymagała większej interwencji. Po zażyciu leków aktorka mogła kontynuować swoją zabawę.
Tur | 22 sierpnia 2025
Z bólem głowy na pogotowie, tym celebrytom się w doopach poprzewracało.
Gąąą | 21 sierpnia 2025
Pięknie wygląda.
bela..z NY | 21 sierpnia 2025
Oj..oj… biedactwo!!