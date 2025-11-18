Pierwsza Dama zapowiedziała, że niedługo powstanie Fundacja Blisko Ludzkich Spraw, która zajmie się czterema filarami — walką z hejtem, walką z zagrożeniami w sieci, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz wyrównywaniem szans.

„Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć. By szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie. Cyprian Kamil Norwid pisał: „Umiemy się tylko kłócić i kochać, a nie umiemy się różnić pięknie i mocno”. Chciałabym byśmy umieli. Byśmy pięknie się różnili. I wierzę, że we wspólnym działaniu, ponad podziałami – jest to możliwe” – mówiła na spotkaniu Marta Nawrocka.