Pierwsza Dama zachwyca w białej mini. Nawrocka odsłoniła nogi, a sieć oszalała
Pierwsza Dama Marta Nawrocka 17 listopada zainaugurowała akcję spotkań pod hasłem „Hejt? Nie, dziękuję!”, która odbyła się na Zamku w Wiśle, w Rezydencji Prezydenta RP.
Z inicjatywy Pierwszej Damy odbył się także panel dyskusyjny – „Hejt? Nie, dziękuję!” W tej części wydarzenia uczestniczył syn Pary Prezydenckiej – Daniel Nawrocki, dziennikarz i prezenter telewizyjny – Filip Chajzer oraz ks. Tomasz Trzaska, który od wielu lat specjalizuje się w pomocy dzieciom i młodzieży po próbach samobójczych.
Pierwsza Dama zapowiedziała, że niedługo powstanie Fundacja Blisko Ludzkich Spraw, która zajmie się czterema filarami — walką z hejtem, walką z zagrożeniami w sieci, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz wyrównywaniem szans.
„Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć. By szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie. Cyprian Kamil Norwid pisał: „Umiemy się tylko kłócić i kochać, a nie umiemy się różnić pięknie i mocno”. Chciałabym byśmy umieli. Byśmy pięknie się różnili. I wierzę, że we wspólnym działaniu, ponad podziałami – jest to możliwe” – mówiła na spotkaniu Marta Nawrocka.
Prezydentowa tego dnia zaprezentowała się w znanej już dotychczas białej sukience a’la marynarka ze złotymi guzikami, którą miała na sobie już podczas wieczoru wyborczego w Gdańsku, a później także w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Nie bez powodu Marta Nawrocka po raz kolejny włożyła tą samą kreację, ponieważ przy okazji podjęła decyzję o przekazaniu jej na licytację.
Pierwsza Dama, nawiązując również do tematu spotkania, jakim był hejt, opowiedziała także własną historię, która spotkała ją w związku z tą sukienką.
„Może pamiętacie, jaką falę hejtu w mediach społecznościowych wywołało to, że założyłam tę sukienkę drugi raz. Tak, jak każda z nas. Chciałabym, żeby z tej sytuacji płynęło już samo dobro, dlatego dziś przekażę ją na licytację, z której dochód będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji „Wstawaj Alicja”. Rodziców Alicji poznałam jeszcze w kampanii prezydenckiej. Poruszyło mnie to, z jaką siłą i determinacją walczyli o powrót do zdrowia swojej córki w śpiączce. I choć dziewczyny nie udało się uratować, to jej bliscy do dziś niosą pomóc innym” – mówiła Marta Nawrocka.
Pod opublikowanym postem Marty Nawrockiej ze spotkania posypała się również cała masa pozytywnych komentarzy ze strony internautów. Z jednej strony docenili wielkie serce i gest Pierwszej Damy, a z drugiej strony skomplementowali jej wizerunek pisząc:
- „Pani Marto jest Pani cudowną kobietą ❤️ bije od Pani dobro i siła 💪🏽🥰”
- „Bardzo potrzebna inicjatywa! Brawa dla Pani 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”
- „Piękna pierwsza dama ❤️”
- „Super jest ta biała sukienka i pięknie w niej Pani wygląda ✨👩🏼⚕️✨”
- „Nogi mistrzostwo 💪 pięknie pani wygląda i super ta inicjatywa, bardzo potrzebna, kibicujemy 💪🇵🇱✌️”