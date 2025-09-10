Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)
Adam Woronowicz, Magdalena Popławska...
10.09.2025
Adam Woronowicz
Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się uroczysta premiera filmu „Teściowie 3”. Widzowie pokochali tę komedię, która doczekała się aż trzech części. Z okazji premiery na salonach zagościła plejada gwiazd związanych z produkcją, a także znane osoby ze świata show-biznesu.
Wojciech Mecwaldowski
Izabela Kuna
Izabela Kuna i Marek Modzelewski
Maja Ostaszewska
Marcin Dorociński
Magdalena Popławska
Anna Czartoryska-Niemczycka
Kinga Burzyńska
Jacek Koman
Izabela Kuna, Magdalena Popławska, Maja Ostaszewska
Wojciech Mecwaldowski, Marcin Dorociński, Adam Woronowicz
Gwiazdy na premierze filmu "Teściowie 3"
Anonim | 11 września 2025
ewa | 11 września 2025
Dla Mai czas sie zatrzymał
Anonim | 11 września 2025
