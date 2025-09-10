times-dark
Gwiazdy brylują na premierze „Teściowe 3”! Szykowna Kuna, Dorociński, zmysłowa Ostaszewska…(FOTO)

Adam Woronowicz, Magdalena Popławska...

/ 10.09.2025 /
adam-woronowicz-tesciowie3 źródło AKPA

Adam Woronowicz

Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się uroczysta premiera filmu „Teściowie 3”. Widzowie pokochali tę komedię, która doczekała się aż trzech części. Z okazji premiery na salonach zagościła plejada gwiazd związanych z produkcją, a także znane osoby ze świata show-biznesu.

wojciech-mecwaldowski-tesciowie3 źródło AKPA

Wojciech Mecwaldowski
iza-kuna-tesciowie3 źródło AKPA

Izabela Kuna
iza-kuna-mąż-tesciowie3 źródło AKPA

Izabela Kuna i Marek Modzelewski
maja-ostaszewska-tesciowie3 źródło AKPA

Maja Ostaszewska
marcin-dorocinski-tesciowie3 źródło AKPA

Marcin Dorociński
magdalena-poplawska-tesciowie3 źródło AKPA

Magdalena Popławska
anna-czartoryska-niemczycka-tesciowie3 źródło AKPA

Anna Czartoryska-Niemczycka
kinga-burzynska-tesciowie3 źródło AKPA

Kinga Burzyńska
jacek-koman-tesciowie3 źródło AKPA

Jacek Koman
aktorki-na-tesciowie3 źródło AKPA

Izabela Kuna, Magdalena Popławska, Maja Ostaszewska
aktorzy-na-premierze-tesciowie3 źródło AKPA

Wojciech Mecwaldowski, Marcin Dorociński, Adam Woronowicz
premiera-filmu-tesciowei3 źródło AKPA

Gwiazdy na premierze filmu "Teściowie 3"
KOMENTARZE
Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

ŁAPY W KIESZWNUACHU INTEKIGENCJA SZCAM.BIWA,
WSTJUD

ewa | 11 września 2025 Odpowiedz

Dla Mai czas sie zatrzymał

Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

No i dibryz, g po się się to sciankowe samiec, samica

