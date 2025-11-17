Najbardziej wyróżnia się długi, skórzany płaszcz, który dodaje całości mocnego, rockowego charakteru. Pod spodem ma czarny top z wiązaniem oraz obcisłe spodnie, które podkreślają sylwetkę. Zwracają uwagę także detale — duże, złote kolczyki koła, kilka delikatnych naszyjników, w tym krzyżyk, oraz oryginalna torebka ozdobiona dużą ilością materiałowych aplikacji przypominających kwiaty lub pióra. Całość dopełniają czarne szpilki z futerkowymi akcentami przy kostkach.