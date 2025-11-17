Nawigacja

Plejada gwiazd u Zienia. Socha, Kurdej-Szatan, Zając, Dębska…

Autor Klaudia

Zdjęcia.

1/15 Katarzyna Zawadzka
Maciej Zień znów przyciągnął tłumy znanych twarzy. Premiera jego najnowszej kolekcji Poem powstałej we współpracy z Gattą zamieniła się w prawdziwy pokaz stylu. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, które zadbały o efektowne stylizacje i modowe detale.

2/15 Kasia Zawadzka, Maciej Zień
Kasia Zawadzka pojawiła się w dopasowanej czarnej sukience o geometrycznej fakturze, narzuconej skórzanej kurtce i złotych i  rzeźbiarskich kolczykach. Całość tworzyła chłodny, wyrafinowany look w duchu minimalistycznego glamour. Prosta forma i mocne akcenty dodały stylizacji charakteru.

3/15 Aleksandra Adamska
Najbardziej wyróżnia się długi, skórzany płaszcz, który dodaje całości mocnego, rockowego charakteru. Pod spodem ma czarny top z wiązaniem oraz obcisłe spodnie, które podkreślają sylwetkę. Zwracają uwagę także detale — duże, złote kolczyki koła, kilka delikatnych naszyjników, w tym krzyżyk, oraz oryginalna torebka ozdobiona dużą ilością materiałowych aplikacji przypominających kwiaty lub pióra. Całość dopełniają czarne szpilki z futerkowymi akcentami przy kostkach.

4/15 Edyta Zając
Wybrała krótką białą sukienkę ozdobioną delikatnymi piórami, które pięknie poruszały się przy każdym kroku. Przełamała ją czarną marynarką oraz klasycznymi czarnymi szpilkami i rajstopami. To połączenie kontrastów, a także  subtelności z wyraźną elegancją sprawiło, że stylizacja wyróżniała się lekkością, ale też podkreślała wieczorowy charakter wydarzenia.

5/15 Maciej Zień, Hanna Lis
6/15 Aneta Kręglicka
7/15 Marta Dyks
8/15 Wiktoria Gorodecka
9/15 Maja Naskrętska
10/15 Barbara Kurdej-Szatan
11/15 Maria Dębska
12/15 Izabela Kuna
13/15 Małgorzata Socha, Maciej Zień
14/15 Maciej Zień, Agnieszka Więdłocha
15/15 Kasia Kowalska
Maciej Zień, Kasia Kowalska
