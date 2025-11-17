Plejada gwiazd u Zienia. Socha, Kurdej-Szatan, Zając, Dębska…
Zdjęcia.
Maciej Zień znów przyciągnął tłumy znanych twarzy. Premiera jego najnowszej kolekcji Poem powstałej we współpracy z Gattą zamieniła się w prawdziwy pokaz stylu. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, które zadbały o efektowne stylizacje i modowe detale.
Kasia Zawadzka pojawiła się w dopasowanej czarnej sukience o geometrycznej fakturze, narzuconej skórzanej kurtce i złotych i rzeźbiarskich kolczykach. Całość tworzyła chłodny, wyrafinowany look w duchu minimalistycznego glamour. Prosta forma i mocne akcenty dodały stylizacji charakteru.
Najbardziej wyróżnia się długi, skórzany płaszcz, który dodaje całości mocnego, rockowego charakteru. Pod spodem ma czarny top z wiązaniem oraz obcisłe spodnie, które podkreślają sylwetkę. Zwracają uwagę także detale — duże, złote kolczyki koła, kilka delikatnych naszyjników, w tym krzyżyk, oraz oryginalna torebka ozdobiona dużą ilością materiałowych aplikacji przypominających kwiaty lub pióra. Całość dopełniają czarne szpilki z futerkowymi akcentami przy kostkach.
Wybrała krótką białą sukienkę ozdobioną delikatnymi piórami, które pięknie poruszały się przy każdym kroku. Przełamała ją czarną marynarką oraz klasycznymi czarnymi szpilkami i rajstopami. To połączenie kontrastów, a także subtelności z wyraźną elegancją sprawiło, że stylizacja wyróżniała się lekkością, ale też podkreślała wieczorowy charakter wydarzenia.