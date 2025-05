Półnagi Justin Bieber paraduje do przychodni. Jego mina mówi wszystko… (FOTO)

Co się dzieje z Justinem Bieberem?

Zaledwie kilka dni temu paparazzi przyłapali go w drodze do banku, kiedy zapomniał paska do spodni i co chwilę musiał poprawiać ubranie w okolicach krocza. Tym razem nagi tors i szorstka mina tylko podsycają medialne spekulacje.

Czy Justin przechodzi poważny kryzys, czy po prostu ma gorsze dni? Jedno jest pewne – jego fani nie odpuszczają i bacznie śledzą każdy krok.