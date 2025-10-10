Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)
Tylko spójrzcie jak zabalował! Czyżby powrócił do starych nawyków?
Justin Bieber został przyłapany przez paparazzi podczas ostrej balangi z kumplami, a okazją do wydarzenia był mecz jego drużyny futsalowej Skylark FC.
Jak widać na zdjęciach muzyk tamtego wieczoru nie stronił od używek. I choć wydawałoby się, że wreszcie jest na dobrej drodze, to najnowsze zdjęcia wciąż budzą wątpliwości.
Jak podają media Bieber początkowo spokojnie bawił się przy piwie i papierosie, dopingując kolegów z drużyny podczas meczu. Później atmosfera nabrała tempa i przerodziła się w niezłą imprezę. Na uchwyconych zdjęcia można zauważyć, że Justin wygląda na dość zmęczonego, a nawet wycieńczonego, co może dawać powody do niepokoju.
Justina podczas imprezy jednak nie opuszał dobry humor, a do sieci trafiło również nagranie, jak szalał i tańczył do meksykańskiej kapeli grającej na żywo.
W sieci nie brakuje też spekulacji, że Justin tak odreagowuje wesele swojej ex, czyli Seleny Gomez, która wyszła właśnie za Benny’ego Blanco. Takie teorie są jednak najprawdopodobniej tylko plotkami, bo przecież wokalista od dawna ma swoje życie, które dzieli z Hailey. A wy co o tym sądzicie?