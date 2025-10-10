times-dark
Kozaczek
Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)

Tylko spójrzcie jak zabalował! Czyżby powrócił do starych nawyków?

Justin Bieber
/ 10.10.2025 /
KJ
źródło BACKGRID / Backgrid USA / Forum

1 / 5

Justin Bieber bawi się na całego

Justin Bieber został przyłapany przez paparazzi podczas ostrej balangi z kumplami, a okazją do wydarzenia był mecz jego drużyny futsalowej Skylark FC.

źródło BACKGRID / Backgrid USA / Forum

2 / 5

Justin Bieber bawi się na całego

Jak widać na zdjęciach muzyk tamtego wieczoru nie stronił od używek. I choć wydawałoby się, że wreszcie jest na dobrej drodze, to najnowsze zdjęcia wciąż budzą wątpliwości.

źródło BACKGRID / Backgrid USA / Forum

3 / 5

Justin Bieber bawi się na całego

Jak podają media Bieber początkowo spokojnie bawił się przy piwie i papierosie, dopingując kolegów z drużyny podczas meczu. Później atmosfera nabrała tempa i przerodziła się w niezłą imprezę.  Na uchwyconych zdjęcia można zauważyć, że Justin wygląda na dość zmęczonego, a nawet wycieńczonego, co może dawać powody do niepokoju.

@justinbiebersupport Justin Bieber at SRGN Studios for the SKYLRK vs SoLA futsal game for THE LEAGUE in Los Angeles, California. (October 7) 😂 #justinbieber #beliebers #bieberfever ♬ som original - justinbiebersupport

4 / 5

Justin Bieber bawi się na całego

Justina podczas imprezy jednak nie opuszał dobry humor, a do sieci trafiło również  nagranie, jak szalał i tańczył do meksykańskiej kapeli grającej na żywo.

@justinbiebersupport Justin Bieber at SRGN Studios for the SKYLRK vs SoLA futsal game for THE LEAGUE in Los Angeles, California. (October 7) #justinbieber #beliebers #bieberfever ♬ Who Booty (Remix) (feat. French Montana) (Clean Version) - Jonn Hart

5 / 5

Justin Bieber bawi się na całego

W sieci nie brakuje też  spekulacji, że Justin tak odreagowuje  wesele swojej ex, czyli Seleny Gomez, która wyszła właśnie za Benny’ego Blanco. Takie teorie są jednak najprawdopodobniej tylko plotkami, bo przecież wokalista od dawna ma swoje życie, które dzieli z Hailey. A wy co o tym sądzicie?

