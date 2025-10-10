Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)

Justin Bieber bawi się na całego

W sieci nie brakuje też spekulacji, że Justin tak odreagowuje wesele swojej ex, czyli Seleny Gomez, która wyszła właśnie za Benny’ego Blanco. Takie teorie są jednak najprawdopodobniej tylko plotkami, bo przecież wokalista od dawna ma swoje życie, które dzieli z Hailey. A wy co o tym sądzicie?