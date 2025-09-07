To chyba najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie! Justin Bieber pokazał ujęcie syna z Hailey
Rodzinka pozuje w prywatnym odrzutowcu. Hailey w łóżku, a ich syn Jackie...
Justin Bieber podzielił się ze sowimi obserwatorami wyjątkowym kadrem, na którym widać Hailey Bieber i ich syna. Modelka odpoczywa w swoim prywatnym odrzutowcu, a jej synek stoi przy łóżku mamy.
Justin Bieber pokazał urocze zdjęcie syna i Hailey
Pod zdjęciem szybko pojawiły się tysiące komentarzy od fanów Justina Biebera. Internauci chwalili zarówno naturalność ujęcia, jak i czułość jaka bije z tej rodzinnej sceny:
- ”Najpiękniejsza rodzina show-biznesu”,
- ”Tak wygląda prawdziwa miłość – piękna mama i maluch, który ją uwielbia”,
- ”Justin, dziękujemy, że pokazujesz takie chwile. To jest najpiękniejsze, co można zobaczyć w Internecie” – piszą internauci.
Zdjęcie, które właśnie obiegło internet, pokazało nie tylko ich wzajemną miłość do siebie, ale też Justina w nowej roli. Artysta wielokrotnie wspominał w wywiadach, że to rodzina daje mu siłę i jest jego największym priorytetem.
Justin Bieber i Hailey Baldwin pobrali się w 2018 roku, a ich relacja od początku była szeroko komentowana przez media. Para przeszła przez wzloty i upadki, przy tym zmagając się z presją show-biznesu i własnymi problemami zdrowotnymi.
Narodziny dziecka stały się dla nich nowym, spokojniejszym rozdziałem. Fani zauważają, że od tego czasu wokalista coraz częściej publikuje rodzinne kadry i podkreśla, jak ważna jest dla niego stabilizacja i rodzina.