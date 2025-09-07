Justin Bieber podzielił się ze sowimi obserwatorami wyjątkowym kadrem, na którym widać Hailey Bieber i ich syna. Modelka odpoczywa w swoim prywatnym odrzutowcu, a jej synek stoi przy łóżku mamy.

Hailey Bieber na rzadkim zdjęciu z synem. Pokazała, jak spędza święta wielkanocne

Justin Bieber pokazał urocze zdjęcie syna i Hailey

Pod zdjęciem szybko pojawiły się tysiące komentarzy od fanów Justina Biebera. Internauci chwalili zarówno naturalność ujęcia, jak i czułość jaka bije z tej rodzinnej sceny:

”Najpiękniejsza rodzina show-biznesu”,

”Tak wygląda prawdziwa miłość – piękna mama i maluch, który ją uwielbia”,

”Justin, dziękujemy, że pokazujesz takie chwile. To jest najpiękniejsze, co można zobaczyć w Internecie” – piszą internauci.

Zdjęcie, które właśnie obiegło internet, pokazało nie tylko ich wzajemną miłość do siebie, ale też Justina w nowej roli. Artysta wielokrotnie wspominał w wywiadach, że to rodzina daje mu siłę i jest jego największym priorytetem.