Schreiber i Korczakowski po raz pierwszy na ściance! Para już niebawem zawalczy we freak fightach (FOTO)

Ładna z nich para?

/ 22.09.2025 /
KJ
schreiber-korczakowski

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance

Marianna Schreiber jej ukochany Piotr Korczakowski po raz pierwszy wspólnie zagościli na ściance. Wydarzenie, na którym się pojawili to Prime MMA.

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance

Tego dnia oboje postawili na stylizacje w ciemnych kolorach. Marianna wybrała czarne, satynowe spodnie, top z długim rękawem oraz szpilki. Piotr Korczakowski zaszalał z elegancją i założył czarne spodnie, botki i dostojną, a wręcz królewską marynarkę z falbanami i zdobnymi aplikacjami.

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance

Para tamtego wieczoru wspólnie zagościła na konferencji Prime MMA, ponieważ oboje już niedługo stoczą starcia w oktagonie. Marianna zawalczy z Natalią, narzeczoną znanego influencera Magicala. Korczakowski natomiast zadebiutuje w mma wraz z „Dżagą”, czyli Mariuszem Ząbkowskim, który prywatnie jest przyjacielem Dody. Gala odbędzie się w sobotę, 11 października 2025 roku w Hali Sportowej CKIS w Pruszkowie.

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance

Warto przypomnieć, że Marianna Schreiber, celebrytka, infleuencerka i aktywistka przez ostatnie lata była żoną polityka Łukasza Schreibera, z którym doczekała się córki. Niestety ich relacja nie przetrwała i rok temu para zdecydowała się rozstać, a teraz udało im się sfinalizować rozwód. Po rozpadzie ich małżeństwa celebrytka przeżyła burzliwy związek z się z Przemysławem Czarneckim, który również nie ominęły skandale. W końcu Marianna odnalazła miłość u boku innego polityka i dziennikarza – Piotra Korczakowskiego. W ich relacji też nie brakowało wzlotów i upadków, ale wszystko wskazuje na to, że para jest szczęśliwe zakochana.

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance
Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance
