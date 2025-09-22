Schreiber i Korczakowski po raz pierwszy na ściance! Para już niebawem zawalczy we freak fightach (FOTO)
Marianna Schreiber jej ukochany Piotr Korczakowski po raz pierwszy wspólnie zagościli na ściance. Wydarzenie, na którym się pojawili to Prime MMA.
Tego dnia oboje postawili na stylizacje w ciemnych kolorach. Marianna wybrała czarne, satynowe spodnie, top z długim rękawem oraz szpilki. Piotr Korczakowski zaszalał z elegancją i założył czarne spodnie, botki i dostojną, a wręcz królewską marynarkę z falbanami i zdobnymi aplikacjami.
Para tamtego wieczoru wspólnie zagościła na konferencji Prime MMA, ponieważ oboje już niedługo stoczą starcia w oktagonie. Marianna zawalczy z Natalią, narzeczoną znanego influencera Magicala. Korczakowski natomiast zadebiutuje w mma wraz z „Dżagą”, czyli Mariuszem Ząbkowskim, który prywatnie jest przyjacielem Dody. Gala odbędzie się w sobotę, 11 października 2025 roku w Hali Sportowej CKIS w Pruszkowie.
Warto przypomnieć, że Marianna Schreiber, celebrytka, infleuencerka i aktywistka przez ostatnie lata była żoną polityka Łukasza Schreibera, z którym doczekała się córki. Niestety ich relacja nie przetrwała i rok temu para zdecydowała się rozstać, a teraz udało im się sfinalizować rozwód. Po rozpadzie ich małżeństwa celebrytka przeżyła burzliwy związek z się z Przemysławem Czarneckim, który również nie ominęły skandale. W końcu Marianna odnalazła miłość u boku innego polityka i dziennikarza – Piotra Korczakowskiego. W ich relacji też nie brakowało wzlotów i upadków, ale wszystko wskazuje na to, że para jest szczęśliwe zakochana.
