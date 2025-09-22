Schreiber i Korczakowski po raz pierwszy na ściance! Para już niebawem zawalczy we freak fightach (FOTO)

Marianna Schreiber i Piotr Korczakowski po raz pierwszy na ściance

Warto przypomnieć, że Marianna Schreiber, celebrytka, infleuencerka i aktywistka przez ostatnie lata była żoną polityka Łukasza Schreibera, z którym doczekała się córki. Niestety ich relacja nie przetrwała i rok temu para zdecydowała się rozstać, a teraz udało im się sfinalizować rozwód. Po rozpadzie ich małżeństwa celebrytka przeżyła burzliwy związek z się z Przemysławem Czarneckim, który również nie ominęły skandale. W końcu Marianna odnalazła miłość u boku innego polityka i dziennikarza – Piotra Korczakowskiego. W ich relacji też nie brakowało wzlotów i upadków, ale wszystko wskazuje na to, że para jest szczęśliwe zakochana.