W ubiegłym tygodniu w głównym wydaniu serwisu informacyjnego Telewizji Republika pojawiła się sensacyjna wzmianka dotycząca rzekomej drugiej ciąży Marianny Schreiber. Podobne treści znalazły się także na portalu Blask Online, należącym do tej samej grupy medialnej. Informacja była o tyle zaskakująca, że Marianna od dłuższego czasu publicznie koncentruje się na przygotowaniach do kolejnej walki w oktagonie.

Podczas czwartkowego wydania programu „Dzisiaj” przedstawiono materiał łączący wątek sportowych przygotowań Schreiber i jej partnera Piotra Korczarowskiego z plotkami o domniemanej ciąży. Fragment miał formę rozmowy redaktorek, które cytowały treści z portalu Blask Online i wyrażały niedowierzanie wobec rzekomej informacji. Całość została nadana w paśmie o najwyższej oglądalności, co tylko spotęgowało reakcję bohaterki programu.

Celebrytka niemal natychmiast zareagowała, jednoznacznie zaprzeczając doniesieniom o powiększeniu rodziny. Publicznie podkreśliła, że granica została przekroczona, a dalsze rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nie pozostanie bez konsekwencji. W krótkim czasie przeszła od zapowiedzi do działania, kierując sprawę na drogę prawną.

Mimo iż Schreiber dała Telewizji Republika dobę na publikację przeprosin i sprostowanie fałszywych doniesień, stacja nie podjęła żadnych działań. W efekcie jej pełnomocnik wystosował oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Dokument, którego treść celebrytka upubliczniła na Instagramie, precyzuje, że przeprosiny powinny zostać odczytane w programie z należytą powagą i w sposób umożliwiający przeciętnemu widzowi ich jasne zrozumienie.

Oprócz tego nadawca ma usunąć z serwisu YouTube nagranie, w którym pojawiły się nieprawdziwe informacje. Schreiber domaga się również 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W wezwaniu znalazło się zastrzeżenie, że brak spełnienia warunków będzie skutkował skierowaniem sprawy do sądu. Jak zapowiedziała sama zainteresowana, to nie koniec jej działań. Następne pismo ma trafić do zarządu spółki w związku z publikacjami na portalu Blask Online.