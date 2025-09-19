Marianna Schreiber to jedna z najpopularniejszych postaci w show-biznesie wokół, której słuch ostatnio nie milknie ani na trochę. Celebrytka znalazła się teraz w centrum kolejnej dramy z udziałem Republika TV, która miała opublikować informację jakoby Marianna Schreiber była w ciąży. Celebrytka dementuje plotki i grozi stacji pozwem.

Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK”

Marianna Schreiber wściekła się na TV Republika po informacji na temat ciąży

Warto przypomnieć, że Marianna Schreiber, celebrytka, infleuencerka i aktywistka przez ostatnie lata była żoną polityka Łukasza Schreibera, z którym doczekała się córki. Niestety ich relacja nie przetrwała i rok temu para zdecydowała się rozstać, a teraz udało im się sfinalizować rozwód. Po rozpadzie ich małżeństwa celebrytka przeżyła burzliwy związek z się z Przemysławem Czarneckim, który również nie ominęły skandale.

W końcu Marianna odnalazła miłość u boku innego polityka i dziennikarza – Piotra Korczakowskiego. W ich relacji też nie brakowało wzlotów i upadków, ale wszystko wskazuje na to, że para jest szczęśliwe zakochana.

Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”

Tym razem Marianna znalazła się w centrum dość nieprzyjemnej sytuacji, a o wszystkim napisała na Instastories. Jak się okazuje, serwis Blask Online, należący do Telewizji Republika, zasugerował, że celebrytka spodziewa się dziecka. Schreiber szybko zareagowała na to i odrazu zaprzeczyła tym doniesieniom. Następnie Schreiber zagroziła stacji pozwem i domaga się przeprosin za rzekomą dezinformację.

„Marianna Schreiber jest w ciąży!” Jest to na dziś równie prawdopodobne jak to, że osoby z Telewizji Republika zdobyłyby godność i szacunek do samych siebie. Macie jeden dzień na PRZEPROSINY za konfabulowanie wiadomości na mój temat – w głównym wydaniu wiadomości. TYLE MÓWICIE O RODZICIELSTWIE, o szacunku do kobiety, a w tym momencie zostałam przez Was potraktowana gorzej JAK SZMATA. Wysyłam do Was pozew. Przesadziliście. Zegar tyka, zreflektujcie się i po prostu przeproście. PS. Nie mam wątpliwości, że Wasz brak wiarygodności Wam na to nie pozwoli” – pisała Schreiber.

Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie

W kolejnej relacji na Instagramie Marianna jeszcze raz wypowiedziała się na temat sugerowanej ciąży i z bólem serca przyznała: