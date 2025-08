Ostatnio w życiu Marianny dzieje się bardzo wiele. Po rozpadzie małżeństwa celebrytka związała się z Przemysławem Czarneckim, z którym przeżyła dość burzliwy związek i skandaliczne rozstanie. W końcu na social mediach Marianny zaczął pojawiać się inny polityk Piotr Korczarowski, z którym także szybko się rozstała. Teraz Marianna ponownie wiedzie życie jako mama samotnie wychowująca swoją córkę Patrycję.

Marianna Schreiber zdradza prawdę o operacji piersi! „Dyskomfort, czuć rozpieranie mięśni” (FOTO)

Na Instagramie postanowiła podzielić się przykrymi przemyśleniami na temat swojej popularności. Wyznała, że rozpoznawalność uprzykrza jej życie w bloku i często jest śledzona lub obserwowana przez swoich sąsiadów. Na Insta Stories opowiedziała fanom, z czym się zmaga w ostatnim czasie.

Popularność ma swoją cenę, czasami trzeba srogo za nią zapłacić, ale nie sądziłam, że aż tak. […] Mieszkałam w jednym i drugim miejscu i znowu jest to samo. Ludzie mnie śledzą, obserwują, wypisują w internecie, co ja robię w domu. […] Czuję się jak więzień we własnym domu – rozpoczęła Marianna.

Marianna Schreiber otrzymała diagnozę od lekarzy!

Marianna postanowiła wykonać odważny krok i dla bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i swojej córki szuka teraz nowego domu. Przyznała, że miejsce, które wybrała, jest na tyle piękne, że w przyszłości mogłoby posłużyć jako przestrzeń na jej wesele i ślub.

Teraz podjechałam, nie pokażę jeszcze gdzie. […] Jak znajdę ten dom to pokażę wam go w środku. Oglądam już trzeci dom, jeden już wstępnie wybrałam i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w domu. […] Być może w tym miejscu wzięłabym ślub. To nie temat na dzisiaj, ale na niedługo – relacjonowała Marianna Schreiber.