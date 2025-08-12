Życie Marianny Schreiber od dawna przypomina nieprzewidywalny serial, pełen zwrotów akcji. Równie dynamiczne są jej związki. W 2015 roku poślubiła Łukasza Schreibera, polityka związanego z partią PiS, z którym hucznie rozstała się na początku 2024 roku. Po rozpadzie małżeństwa celebrytka związała się z Przemysławem Czarneckim, z którym przeżyła dość burzliwy związek i skandaliczne rozstanie. W końcu na social mediach Marianny zaczął pojawiać się inny polityk Piotr Korczarowski.

Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego

Jeszcze niedawno celebrytka zapewniała, że jej relacja z Piotrem Korczarowskim to już zamknięty rozdział. Według jej słów, to właśnie medialny szum miał ostatecznie doprowadzić do rozstania. Korczarowski potwierdził te doniesienia w mediach społecznościowych, publikując nagranie z wymownym podpisem: „Lepiej dać szansę 20 kobietom, niż 20 szans jednej kobiecie”.

Tymczasem w ostatnich dniach Schreiber zaczęła sugerować, że w jej życiu pojawiła się nowa, wielka miłość i zapowiadała, że wkrótce ujawni tożsamość wybranka. Dodatkowo opublikowała zdjęcie, na którym jej dłoń spoczywa na męskim udzie. Jak się okazało, tajemniczym partnerem okazał się… ponownie Piotr Korczarowski.

Zapytana o powód powrotu do byłego partnera, Marianna w rozmowie z Pudelkiem odpowiedziała krótko i enigmatycznie: „Po prostu powiedziałam TAK”. Schreiber nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi czy to oznacza oświadczyny, ale przypomnijmy, że podczas ostatnich relacji na Instagramie zapowiadała, że szuka domu, w którym mogłaby także wziąć ślub. Celebrytka dodała, że ceni jego wsparcie i lojalność, nawet jeśli, jak sama zauważyła, wielokrotnie musiał za to sporo zapłacić.