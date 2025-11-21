Na pogrzeb Pono przybyli ludzie w każdym wieku – ci, którzy dorastali na ZIP Składzie, i ci, którzy odkryli go dopiero kilka lat temu. Jedni trzymali zdjęcia rapera, inni stali w milczeniu, bez telefonów, zgodnie z apelem, który Sokół wystosował kilka dni przed uroczystością.

Napisał wtedy:

„Zróbmy to po ludzku. Nie róbcie z tego widowiska. Przyjdźcie, jeśli chcecie, ale pożegnajcie Pono z godnością.”

To rzadkie słowa u kogoś, kto od lat konsekwentnie unika wzruszeń w przestrzeni publicznej.