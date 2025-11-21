Tłumy na pogrzebie Pono. Gwiazdy i rodzina żegnają legendę

Pogrzeb Rafała „Pono” Poniedzielskiego odbył się 21 listopada na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny w Warszawie. W ostatniej drodze legendzie ZIP Składu towarzyszyli bliscy, przyjaciele oraz artyści związani z polskim hip–hopem.

Uroczystość była pełna symboli, ale jeden z nich absolutnie wszystkich zaskoczył.

W karawanie, tuż obok portretu rapera, umieszczono element, jakiego na pogrzebach praktycznie się nie spotyka.