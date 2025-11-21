Nawigacja

Tłumy na pogrzebie Pono. Gwiazdy i rodzina żegnają legendę

Autor Marysia Nazarkiewicz

Pogrzeb Rafała „Pono” Poniedzielskiego odbył się 21 listopada na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny w Warszawie. W ostatniej drodze legendzie ZIP Składu towarzyszyli bliscy, przyjaciele oraz artyści związani z polskim hip–hopem.

Uroczystość była pełna symboli, ale jeden z nich absolutnie wszystkich zaskoczył.

W karawanie, tuż obok portretu rapera, umieszczono element, jakiego na pogrzebach praktycznie się nie spotyka.

Sokół na pogrzebie Pono

Rafał „Pono” Poniedzielski zmarł 6 listopada 2025 roku. Miał 49 lat.

Był jednym z filarów ZIP Składu i współtwórcą kultowego duetu z Sokołem. Jego udział w projektach, które dziś mają status klasyków, sprawił, że na pożegnaniu pojawiły się osoby reprezentujące kilka pokoleń polskiej sceny rapowej.

W karawanie ustawiono duży, czarno-biały portret artysty. Jednak to nie zdjęcie przyciągnęło największą uwagę…

W miejscu tradycyjnej urny spoczęło okrągłe naczynie przypominające ręcznie rzeźbioną kulę z onyxu, osadzone na złotej, misternie wykonanej podstawie.

Z bliska widać, że kolorystyka kamienia tworzy efekt fal, od jasnych odcieni beżu po głęboką zieleń.

Na powierzchni widnieje grawer:

„Rafał Artur Poniedzielski

06.10.1976 – 06.11.2025”

To niezwykle rzadko spotykana forma – urna w kształcie pełnej, ciężkiej sfery.

W połączeniu z futurystycznym wnętrzem karawanu, podświetlanym setkami drobnych punktów, całość wyglądała bardzo symbolicznie, jak gwiazdne niebo.

﻿