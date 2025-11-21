Śmierć Rafał Poniedzielskiego, szerzej znanego jako Pono poruszyła polskie środowisko hip-hopowe. Legendarny członek ZIP Składu, pionier warszawskiej sceny zmarł 6 listopada. Śmierć Pono zszokowała słuchaczy Poniedzielski zaczął swoją karierę z muzyką jeszcze w latach 90. Razem z Wojtkiem Sokołem utworzył duet TPWC, który później połączył się z innym zespołen – Fundacją nr 1, tworząc tym samym kultowy dziś kolektyw pod nazwą ZIP Skład. Ich jedyna, mocno uliczna płyta „Chleb Powszedni” odbiła się szerokim echem, a członkowie ZIP zaczęli tworzyć mniejsze projekty – Pono stał się filarem składu Zipera, z którą wylansował kilka klasyków, jak „Patriota” czy „Bez Ciśnień”. Później z powodzeniem wydając także solowe projekty, na czele z legendarnym hip-hopowym hymnem „Nieśmiertelna nawijka ZIP składowa”. ZOBACZ TAKŻE: Szeremeta w mini wpadła na salony. Nikt jej nie poznał, tak się zmieniła

Trwa pogrzeb Pono Legenda warszawskiego hip-hopu odeszła 6 listopada: „Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" – informował fanów Sokół w mediach społecznościowych. Jego ceremonię pogrzebową zaplanowano na piątek, 21 listopada, o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny w Warszawie. Na ceremonii pojawili się bliscy rapera, a także przedstawiciele polskiego środowiska hip-hopowego, w tym ci z którymi tworzył podwaliny polskiego rapu.