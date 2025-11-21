Nawigacja

Pokazali na pogrzebie ukochaną Pono. Ledwo trzymała się na nogach

Pogrzeb Pono fot. KAPiF Pogrzeb Pono fot. KAPiF
Autor Kacper Kulaszewski

Śmierć Rafał Poniedzielskiego, szerzej znanego jako Pono poruszyła polskie środowisko hip-hopowe. Legendarny członek ZIP Składu, pionier warszawskiej sceny zmarł 6 listopada.

Śmierć Pono zszokowała słuchaczy

Poniedzielski zaczął swoją karierę z muzyką jeszcze w latach 90. Razem z Wojtkiem Sokołem utworzył duet TPWC, który później połączył się z innym zespołen – Fundacją nr 1, tworząc tym samym kultowy dziś kolektyw pod nazwą ZIP Skład. Ich jedyna, mocno uliczna płyta „Chleb Powszedni” odbiła się szerokim echem, a członkowie ZIP zaczęli tworzyć mniejsze projekty – Pono stał się filarem składu Zipera, z którą wylansował kilka klasyków, jak „Patriota” czy „Bez Ciśnień”.

Później z powodzeniem wydając także solowe projekty, na czele z legendarnym hip-hopowym hymnem „Nieśmiertelna nawijka ZIP składowa”.

Trwa pogrzeb Pono

Legenda warszawskiego hip-hopu odeszła 6 listopada:Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś” – informował fanów Sokół w mediach społecznościowych.

Jego ceremonię pogrzebową zaplanowano na piątek, 21 listopada, o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny w Warszawie. Na ceremonii pojawili się bliscy rapera, a także przedstawiciele polskiego środowiska hip-hopowego, w tym ci z którymi tworzył podwaliny polskiego rapu.

Pogrzeb Pono trwa

Pono osierocił córkę, która była jego oczkiem w głowie: „To jest moja muza na chwilę obecną i przypuszczam, że długo się to nie zmieni” – mówił dla Glamrapu.

W przeszłości zdarzało mu się publikować zdjęcia z Misią: Każdy ma swoje widzimisię, ja mam Misie….i Misie nie nudzi. Maj 2022″ – pisał.

Teraz do mediów trafiły łamiące serca zdjęcia z pogrzebu rapera. Widzimy na nich jego przyjaciół, członków rodziny i znajomych, w tym raperów, m.in. Jędkera, Fu i Sokoła z ZIP Składu. Najbardziej poruszają jednak zdjęcia jego pogrążonej w żałobie żony.

Pogrzeb Pono
Pogrzeb Pono fot. KAPiF
Pogrzeb Pono
Pogrzeb Pono fot. KAPiF
Pogrzeb Pono
Pogrzeb Pono fot. KAPiF
Pogrzeb Pono
Pogrzeb Pono fot. KAPiF
 
nie żyjeponoraper
