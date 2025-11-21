Nawigacja

W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna

Autor Marysia Nazarkiewicz

1/4 W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna
Pogrzeb Pono

Pogrzeb Rafała „Pono” Poniedzielskiego odbył się 21 listopada na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny w Warszawie. W ostatniej drodze legendzie ZIP Składu towarzyszyli bliscy, przyjaciele oraz artyści związani z polskim hip–hopem.

Uroczystość była pełna symboli, ale jeden z nich absolutnie wszystkich zaskoczył.

W karawanie, tuż obok portretu rapera, umieszczono element, jakiego na pogrzebach praktycznie się nie spotyka.

2/4 W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna
Pogrzeb Pono

Rafał „Pono” Poniedzielski zmarł 6 listopada 2025 roku. Miał 49 lat.

Był jednym z filarów ZIP Składu i współtwórcą kultowego duetu z Sokołem. Jego udział w projektach, które dziś mają status klasyków, sprawił, że na pożegnaniu pojawiły się osoby reprezentujące kilka pokoleń polskiej sceny rapowej.

W karawanie ustawiono duży, czarno-biały portret artysty. Jednak to nie zdjęcie przyciągnęło największą uwagę…

3/4 W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna
W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna

W miejscu tradycyjnej urny spoczęło okrągłe naczynie przypominające ręcznie rzeźbioną kulę z onyxu, osadzone na złotej, misternie wykonanej podstawie.

Z bliska widać, że kolorystyka kamienia tworzy efekt fal, od jasnych odcieni beżu po głęboką zieleń.

Na powierzchni widnieje grawer:

„Rafał Artur Poniedzielski

06.10.1976 – 06.11.2025”

To niezwykle rzadko spotykana forma – urna w kształcie pełnej, ciężkiej sfery.

W połączeniu z futurystycznym wnętrzem karawanu, podświetlanym setkami drobnych punktów, całość wyglądała bardzo symbolicznie, jak gwiazdne niebo.

4/4 W czymś takim pochowano Pono. To nie wygląda jak urna
Pogrzeb Pono

Wieść o śmierci Rafała „Pono” Poniedzielskiego wstrząsnęła polskim środowiskiem  hip-hopowym. Artysta odszedł 6 listopada 2025 roku, mając zaledwie 49 lat. Choć oficjalnej przyczyny nie podano, nieoficjalnie mówi się o nagłym zatrzymaniu krążenia tuż po wyjściu z budynku Polsatu.

Dziś, podczas uroczystości na Cmentarzu św. Katarzyny w Warszawie, uwagę wszystkich skupił nie tylko tłum fanów, ale przede wszystkim bliscy, przyjaciele i koledzy z branży artysty.

0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿