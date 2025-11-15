Steczkowska wraca na parkiet „Tańca z gwiazdami”. Zobaczcie, jak wymiatała 18 lat temu [WIDEO]

Podczas przygotowań Steczkowska i Terrazzino pokazali swoje przygotowania do występu w finale jubileuszowej edycji, a Stefano zdradził swój sprytny plan na zdobycie statuetki.

„Mamy chytry plan. 18 lat temu się nie udało. Teraz wszyscy tak pięknie tańczyli w tej edycji. Tak się starali, są wymęczeni w finale. My idziemy na jeden taniec i…. ogarniemy! Ogarniemy tę Kulę, która wtedy się nie udała” – żartował tancerz.