Steczkowska wraca na parkiet „Tańca z gwiazdami”. Zobaczcie, jak wymiatała 18 lat temu [WIDEO]
Finał 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” już jutro, a emocje coraz większe. Po tygodniach wylanych łez, potu i wielu przygotowań na parkiecie wreszcie poznamy zwycięzców tej edycji. Warto dodać, że o kryształową kulę i nagrodę pieniężną będą walczyć: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Zanim jednak to, produkcja przygotowała wiele niespodzianek, a wśród nich Justyna Steczkowska i Strefano Terrazzino, którzy powrócą na parkiet po 18 latach.
Warto wspomnieć, że piosenkarka i tancerz tworzyli taneczny duet w 6. edycji “Tańca z Gwiazdami”, która była emitowana w 2007 roku. Dotarli wówczas do finału i zajęli 2. miejsce.
Podczas przygotowań Steczkowska i Terrazzino pokazali swoje przygotowania do występu w finale jubileuszowej edycji, a Stefano zdradził swój sprytny plan na zdobycie statuetki.
„Mamy chytry plan. 18 lat temu się nie udało. Teraz wszyscy tak pięknie tańczyli w tej edycji. Tak się starali, są wymęczeni w finale. My idziemy na jeden taniec i…. ogarniemy! Ogarniemy tę Kulę, która wtedy się nie udała” – żartował tancerz.
„Ledwo żyję. (…) Koncerty, próby z tobą, gdyby nie ty, to bym się w ogóle nie podniosła z łóżka. Ale jak tu nie kochać Stefano?” – mówiła piosenkarka.
Tylko spójrzcie, jak wymiatali na parkiecie 18 lat temu!