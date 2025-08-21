Tak imprezują gwiazdy na „Maybelline New York Music Stories”! Klaudia Halejcio odsłoniła brzuch, Sara James (FOTO)
Wersow, Ewelina Ruckgaber, Lila Janowska...
/ 21.08.2025 /
źródło AKPA
Klaudia Halejcio
Wieczorem 21 sierpnia odbyła się wielka impreza „Maybelline New York Music Stories 2025”.
Klaudia Halejcio
Podczas wydarzenia pojawiły się takie gwiazdy jak: Klaudia Halejcio, Sara James, Wersow, Ewelina Ruckgaber czy Lila Janowska.
Sara James
Sara James
Wersow
Wersow
Ewelina Ruckgaber
Lila Janowska
Young Igi
Lila
Monia | 22 sierpnia 2025
Gwiazdy!!??? Chyba sobie zartujecie. To sa zwykle przebierance. ZERO TALENTU. Siano w glowie. Niewarte zlamanego grosza. Gwiazda byl np. sp. Stanislaw Soyka.