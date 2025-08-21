Coraz młodsza Martyna Wojciechowska nie zawsze tak wyglądała! Zobacz jej zdjęcia sprzed lat

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

Wojciechowska zaczęła swoją przygodę w mediach i show-biznesie mając zaledwie 18 lat. Swój debiut telewizyjny zaliczyła w 1998 roku w stacji TVN, gdzie prowadziła magazyn „Automaniak”. Młodziutka celebrytka ani trochę nie przypomina obecnej siebie. Warto zauważyć, że wtedy była jeszcze brunetką.

„MŁODA GNIEWNA. To ja na samym początku pracy w telewizji, jeszcze przed TVN, jakiś 1996 albo 1997 rok… Odkąd pamiętam byłam zakochana w motoryzacji, ale nigdy nie planowałam i nie chciałam pracować w mediach.

Motocykle, samochody – to był mój żywioł. W wieku 17 lat miałam już sportową licencję wyścigową. Zajmowałam się tym z PASJĄ, która bardzo naokoło, ale doprowadziła mnie na krańce świata, bliżej ludzi niż maszyn” – pisała kiedyś Wojciechowska pod opublikowanym zdjęciem.