Coraz młodsza Martyna Wojciechowska nie zawsze tak wyglądała! Zobacz jej zdjęcia sprzed lat
Tylko spójrzcie na te stare zdjęcia z 2002 roku.
Martyna Wojciechowska to znana prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka, pisarka i działaczka społeczna. 50- latka ma na swoim koncie masę nagród za działalność dziennikarską i społeczną, jednak największą popularność i sympatię zyskała dzięki programowi „Kobieta na krańcu świata”, która już niebawem powraca na ekrany.
Wojciechowska zaczęła swoją przygodę w mediach i show-biznesie mając zaledwie 18 lat. Swój debiut telewizyjny zaliczyła w 1998 roku w stacji TVN, gdzie prowadziła magazyn „Automaniak”. Młodziutka celebrytka ani trochę nie przypomina obecnej siebie. Warto zauważyć, że wtedy była jeszcze brunetką.
„MŁODA GNIEWNA. To ja na samym początku pracy w telewizji, jeszcze przed TVN, jakiś 1996 albo 1997 rok… Odkąd pamiętam byłam zakochana w motoryzacji, ale nigdy nie planowałam i nie chciałam pracować w mediach.
Motocykle, samochody – to był mój żywioł. W wieku 17 lat miałam już sportową licencję wyścigową. Zajmowałam się tym z PASJĄ, która bardzo naokoło, ale doprowadziła mnie na krańce świata, bliżej ludzi niż maszyn” – pisała kiedyś Wojciechowska pod opublikowanym zdjęciem.
Kolejnym krokiem w karierze Wojciechowskiej było współprowadzenie reality show „Big Brother”.
W 2009 roku natomiast poświęciła się autorskiemu programowi „Kobieta na krańcu świata”, w którym do dziś przedstawia inspirujące historie z odległych zakątków na ziemi.
Nie da się ukryć, że wizerunek celebrytki na przestrzeni lat mocno się zmienił. Od brunetki, a później krótkowłosej i stonowanej dziennikarki, aż po pewną siebie kobietę, która z roku na rok wydaje się coraz młodsza.
Marek | 21 sierpnia 2025
skąd ona ma tyle kasy-już nie występuje w tv.Była też na Mount Everest a to kosztuje.