Coraz młodsza Martyna Wojciechowska nie zawsze tak wyglądała! Zobacz jej zdjęcia sprzed lat

Tylko spójrzcie na te stare zdjęcia z 2002 roku.

/ 21.08.2025 /
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska to znana prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka, pisarka i działaczka społeczna. 50- latka ma na swoim koncie masę nagród za działalność dziennikarską i społeczną, jednak największą popularność i sympatię zyskała dzięki programowi „Kobieta na krańcu świata”, która już niebawem powraca na ekrany.

źródło Instagram/martyna.world

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

Wojciechowska zaczęła swoją przygodę w mediach i show-biznesie mając zaledwie 18 lat. Swój debiut telewizyjny zaliczyła w 1998 roku w stacji TVN, gdzie prowadziła magazyn „Automaniak”. Młodziutka celebrytka ani trochę nie przypomina obecnej siebie. Warto zauważyć, że wtedy była jeszcze brunetką.

 

„MŁODA GNIEWNA. To ja na samym początku pracy w telewizji, jeszcze przed TVN, jakiś 1996 albo 1997 rok… Odkąd pamiętam byłam zakochana w motoryzacji, ale nigdy nie planowałam i nie chciałam pracować w mediach.
Motocykle, samochody – to był mój żywioł. W wieku 17 lat miałam już sportową licencję wyścigową. Zajmowałam się tym z PASJĄ, która bardzo naokoło, ale doprowadziła mnie na krańce świata, bliżej ludzi niż maszyn” – pisała kiedyś Wojciechowska  pod opublikowanym zdjęciem.

źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

Kolejnym krokiem w karierze Wojciechowskiej było współprowadzenie reality show „Big Brother”.

źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

W 2009 roku natomiast  poświęciła się autorskiemu programowi „Kobieta na krańcu świata”, w którym do dziś przedstawia inspirujące historie z odległych zakątków na ziemi.

źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej

Nie da się ukryć, że wizerunek  celebrytki na przestrzeni lat mocno się zmienił. Od brunetki, a później  krótkowłosej  i stonowanej dziennikarki, aż po pewną siebie kobietę, która z roku na rok wydaje się coraz młodsza.

źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
źródło AKPA

Metamorfoza Martyny Wojciechowskiej
Marek | 21 sierpnia 2025 Odpowiedz

skąd ona ma tyle kasy-już nie występuje w tv.Była też na Mount Everest a to kosztuje.

