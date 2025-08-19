Paulina Smaszcz to bez wątpienia jedna z najbardziej ikonicznych kobiet w polskim show-biznesie. „Kobieta petarda” zachwyciła teraz w social mediach swoim odmienionym wizerunkiem. Internauci zbombardowali ją komplementami i są zachwyceni jej nowym lookiem.

Odmienna Paulina Smaszcz zachwyca internautów

Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, trenerka rozwoju osobistego, coach oraz autorka wielu książek. Od lat aktywnie działa w social mediach, a popularność zdobyła dzięki dzieleniu się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Szerszej publiczności dała się również poznać w programie „Królowa przetrwania”.

Smaszcz od miesięcy budzi zainteresowanie mediów i internautów, także za sprawą głośnego małżeństwa oraz medialną i sądową przepychankę z Maciejem Kurzajewskim. Choć od ich rozwodu minęło już 5 lat, wciąż nie brakuje między nimi zgrzytów, które są szeroko komentowane.

Teraz Paulina Smaszcz podzieliła się nowymi zdjęciami, na których pozuje w mocnym makijażu. Trzeba przyznać, że w tak zadziornym wydaniu „Kobieta petarda” chyba jeszcze nigdy nie ośmieliła się pokazać.

Czy można wyglądać jak milion dolarów w zwykły poniedziałek? Oczywiście, że tak! Delikatność, elegancja i siła w jednym spojrzeniu (…). Paulina to dla mnie nie tylko inspiracja, ale i mentor. Wspaniała kobieta, która wspiera mnie całym sercem i pokazuje, że kobiecość to także moc i pewność siebie. Cenię jej obecność bardziej, niż możecie sobie wyobrazić – pisała na Instagramie makijażystka Marta Walędziak.

Internauci nie pozostali obojętni na wystrzałowy look Smaszcz, a w komentarzach posypały się same komplementy. Nic dziwnego, bo faktycznie wyglądała jak prawdziwa gwiazda Hollywood.