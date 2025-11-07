Skolim to postać, o której jest ostatnio nieustannie głośno i może cieszyć ogromną sympatią i popularnością. Teraz gwiazdor utworów disco zaskoczył szaloną przemianą wizerunku. W takim wydaniu chyba jeszcze go nie widzieliście!

Skolim ruszył ze swoją pierwszą stacją benzynową! Ceny paliwa wprawiają w osłupienie (WIDEO)

Skolim szokuje metamorfozą

Konrad Skolimowski, znany wszystkim jako Skolim, to prawdziwy król latino, który nie schodzi z czołówki muzycznych hitów. Do jego najpopularniejszych kawałków należą m.in. takie tytuły jak: „Temperatura”, ” Wyglądasz idealnie”, „Nie Dzwoń do Mnie Mała” czy „Palermo”.

Obecnie Skolim bez wątpienia jest jednym z popularniejszych wokalistów w Polsce, a bilety na jego koncerty sprzedają się w zawrotnym tempie. Muzyk niemalże bez przerwy jest w trasie, a w minionym sezonie udało mu się zagrać rekordową liczbę koncertów, na której zbił prawdziwą fortunę.

Ile zarobił Skolim w wakacje? Padła zaskakująca suma: „Mógłbym kupić całe osiedle”

Warto wspomnieć, że zaczynał jako aktor, który zyskał szczególną popularność dzięki roli w serialu „Barwy Szczęścia”. To jednak nie koniec. Skolim sprzedaje również własny merch, który jest sygnowany jego nazwiskiem. Ostatnio zaczął również działać jako przedsiębiorca. Postanowił on nie poprzestawać na działalności artystycznej i stwierdził, że rozszerzy swoją działalność, otwierając własną stację benzynową. Jak zapowiedział, tak też się stało.

Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny

Nie da się ukryć, że Skolim jest dość charakterystyczną postacią w polskim show-biznesie. Po dawnym artyście jednak nie ma ani śladu, bo muzyk zaskoczył fanów nowym wizerunkiem. Dotychczas kojarzony był przede wszystkim z jasnymi blond włosami. Teraz jednak zdecydował się na dość odważną metamorfozę, a na jego głowie pojawiły się kolorowe warkoczyki w odcieniach różu i niebieskiego.

W której wersji bardziej wam się podoba?