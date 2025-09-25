Małgorzata Rozenek-Majdan do jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Gwiazda stacji TVN przez lata przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz, którą zawdzięcza m.in. zabiegom medycyny estetycznej. Teraz ekspertka w tej dziedzinie ujawnia, na co najprawdopodobniej zdecydowała się celebrytka.

Lekarz medycyny estetycznej ujawnia, z jakich zabiegów korzystała Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan to osobowość telewizyjna, prezenterka i influencerka, która doskonale jest znana w świecie show-biznesu. Była także gospodynią takich programów jak: „Projekt Lady”, „Perfekcyjna pani domu”, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, a obecnie działa przy nowym projekcie „Bez kompleksów”.

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek lubi dbać o swój wygląd i nie stroni od różnych zabiegów czy medycyny estetycznej. Poza tym stara się prowadzić zdrowy i aktywny styl życia, o czym nieraz sama mówiła. Nie da się ukryć, że gwiazda TVN od początków swojej kariery w telewizji przeszła sporą zmianę. Wielu do dziś zastanawia się, jakim zabiegom się poddała i czemu dokładnie zawdzięcza młodzieńczy i promienny wygląd. Wątpliwości te rozwiała teraz Lek. Joanna Pieczyńska Mantyk na jednym ze swoich TikToków.

Małgorzata Rozenek-Majdan. Piękna kobieta. Przeszła wiele metamorfoz. Od tej pierwszej do ostatniej uważam, że wielka przepaść. Zaczynając od góry, cóż miała zrobione? Wiadomo toksyna botulinowa na czoło, oczy jak najbardziej. Na pewno miała wycięte powieki górne, bo oko ma pięknie otwarte, odsłonięte. Spójrzcie na nos. Nosek też był zoperowany pewnie. Jeżeli nie, w co wątpię, to mogła być toksyna botulinowa podana w nos, żeby go unieść nieco – zaczęła Lek. Joanna Pieczyńska Mantyk.

Ekspertka fachowym okiem wyjaśniła, jakie zabiegi na twarz mogła zrobić Rozenek-Majdan, ale to nie wszystko. Lekarka sugeruje również, że celebrytka musi również w specjalny sposób również dbać o szyję i dłonie, ponieważ wyglądają świetnie, a przecież to one zawsze zdradzają wiek kobiety.