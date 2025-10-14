Ewelina Kubiak, znana wszystkim jako Ewelona to znana postać z show-biznesu, która rozpoznawalność i sławę zyskała dzięki udziałowi w programie „Warsaw Shore”. Teraz na swoim Instagramie zaskoczyła nowym wizerunkiem. Co tym razem wymyśliła?

Ewelona ujawnia manipulacje i zdradę swojego ex: „Odkryłam, że jest ze mną i z inną kobietą na raz…”

Ewelona pochwaliła się nową metamorfozą

Ewelona to uczestniczka pierwszej edycji programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy”. To właśnie udział w kontrowersyjnym reality show MTV Polska zapewnił jej przepustkę do świata show-biznesu i sławy.

Poza tym od lat aktywnie działa w social mediach i spełnia się jako influencerka. Szerszej publiczności dała się również poznać w pierwszym sezonie telewizyjnego show „Królowa przetrwania”, gdzie wraz z innymi celebrytkami walczyła o przetrwanie i wygraną w tajlandzkiej dżungli.

To KONIEC „Warsaw Shore”! Tak przez lata zmienili się uczestnicy imprezowego show (FOTO)

Nie da się ukryć, że Ewelona od początków kariery przeszła nie małą metamorfozę wizualną, a nawet śmiało można stwierdzić, że chyba jedną z największych w show-biznesie. Z nieśmiałej dziewczyny, aż po pewną siebie kobietę. Celebrytka nie ukrywa również, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, które również przyczyniły się do jej zmiany wizerunku. Na swoim koncie ma m.in. liposukcję brzucha, powiększenie biustu czy zabiegi twarzy.

Szokujące wyznanie Ewelony. Powiększyła biust dla ukochanego? „Chciał jeszcze większy!”

Poza tym Ewelona uwielbia zmiany dotyczące swoich włosów. Celebrytka w swojej karierze była już blondynką, brunetką, szatynką, a nawet miała rude włosy. Gwiazda po raz kolejny postanowiła zaszaleć z fryzurą i teraz podzieliła się na swoim Instagramie efektem swojej przemiany. Tym razem padło na dość nieoczywisty odcień brązu lub ciemnego blondu.

Ja nic na to nie poradzę, że kocham zmiany 🫢🤎 – pisała Ewelona.