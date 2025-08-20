times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Programy TV

Trzeci dzień festiwalu w Sopocie. Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Ewa „petarda” Gawryluk, Gessler…

Katarzyna Niezgoda, Katarzyna Sokołowska, Martyna Wojciechowska...

Edyta Zając Martyna Wojciechowska Monika Olejnik Nikodem Rozbicki Paulina Krupinska Tvn Wiktoria Gąsiewska
/ 20.08.2025 /
Karolina T.
Sandra Hajduk-Popińska

1 / 36

Sandra Hajduk-Popińska

Trwa trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival odbył się pod hasłem „Słowa mają moc”.

 

Na scenie zaśpiewali m.in. Enej, KULT i LemON, Patrycja Markowska, Natalii Szroeder, Andrzej Piaseczny i Ewa Bem.

Sandra Hajduk-Popińska

2 / 36

Sandra Hajduk-Popińska
Robert Motyka, Zygmunt Chajzer

3 / 36

Robert Motyka i Zygmunt Chajzer
Mateusz Glen

4 / 36

Mateusz Glen
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 36

Edyta Zając i Michał Mikołajczak
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

6 / 36

Edyta Zając i Michał Mikołajczak
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

7 / 36

Ewa Gawryluk
Na zdj.: Anna Potaczek, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

8 / 36

Anna Potaczek
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

9 / 36

Katarzyna Niezgoda
Na zdj.: Aleksandra Rogowska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

10 / 36

Aleksandra Rogowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

11 / 36

Martyna Wojciechowska
Tomasz Iwan

12 / 36

Tomasz Iwan
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

13 / 36

Marta Wierzbicka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

14 / 36

Marta Wierzbicka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

15 / 36

Iza Krzan
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

16 / 36

Ralph Kaminski
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

17 / 36

Enej
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

18 / 36

Magda Gessler
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

19 / 36

Dagmara Kaczmarek-Szałkow
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

20 / 36

Marta Abramczyk i Artur Molęda
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

21 / 36

Radosław Mróz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

22 / 36

Łukasz Jedliński
Fot. AKPA

23 / 36

Katarzyna Sokołowska
Fot. AKPA

24 / 36

Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska i Marcin Tyszka
Julia Chatys

25 / 36

Julia Chatys
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

26 / 36

Wiktoria Kida
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

27 / 36

Radomir Wit
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

28 / 36

Patrycja Markowska
Wiktoria Gąsiewska

29 / 36

Wiktoria Gąsiewska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

30 / 36

Paulina Krupińska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

31 / 36

Martyna Wojciechowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

32 / 36

Tomasz Ziółkowski i Monika Olejnik
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

33 / 36

Dorota Szelągowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

34 / 36

Nikodem Rozbicki
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

35 / 36

Daria Górka
Na zdj.: Julia Cichocka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

36 / 36

Julia Cichocka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdor disco polo usłyszał diagnozę! „Wykryto mi na żołądku guza…,to rzadko spotykana choroba”
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Choroba Choroby Gwiazd
Gwiazdor disco polo usłyszał diagnozę! „Wykryto mi na żołądku guza…,to rzadko spotykana choroba”
Teraz czeka go poważna operacja!
Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…
Newsy Polscy celebryci Skandale
Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…
Co dalej z jego procesem?
Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Dzieci Gwiazd
Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA
Ich historia miłości jest dość burzliwa...
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Jesienna Ramówka Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Drzyzga Stylizacje Gwiazd
Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)
Aż trudno uwierzyć, jak bardzo zmieniła się dziennikarka!
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Czerwony dywan Polscy celebryci
Edyta Zając Ewa Drzyzga
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.
Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!
Tak się ubrała na konferencję ramówką TVN-u. Wyszło stylowo?
Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Dygant Domy Gwiazd
Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA
Trudno oderwać wzrok od stylowych mebli!
Prawniczka o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli: „Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Eliza Kuna
Prawniczka o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli: „Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów”
Teraz już wszystko jasne!
To już wiadomo, kto WYGRAŁ drugi dzień festiwalu w Sopocie, a kto przegrał: „Cienko!!!!”
Programy TV TV Wideo
Chris Cugowski Izabella Krzan
To już wiadomo, kto WYGRAŁ drugi dzień festiwalu w Sopocie, a kto przegrał: „Cienko!!!!”
Artyści powalczyli o Bursztynowego Słowika. Widownia jest nim zachwycona...
Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)
Izabela Krzan, Julia Żugaj, Oskar Cyms, Piotr Kupicha...
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Zawadzka Maja Bohosiewicz
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Oberwało się też Mai Bohosiewicz i innym uczestnikom!
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Aktualności Newsy Programy TV
Rolnik Szuka żony
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Rozenek-majdan
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Wspomniano o jej wielkim hicie!
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Aktualności Newsy Programy TV
Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
 