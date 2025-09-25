Jolanta Pieńkowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i prezenterek, która od wielu lat obecna jest w świecie mediów. Swoją karierę rozpoczęła pod koniec lat 80., a już w 1990 roku dołączyła do Telewizji Polskiej. Przez 14 lat była twarzą „Wiadomości” na antenie TVP1, prowadziła programy publicystyczne i relacjonowała kluczowe wydarzenia polityczne. Pracowała również w radiu, a przez dwa lata pełniła funkcję redaktor naczelnej magazynu „Twój Styl”. Widzowie kojarzą ją także z popularnymi formatami stacji TVN, TVN24 i TVN Style, gdzie dała się poznać z nieco innej, bardziej publicystyczno-lifestylowej strony.

Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN-u

Po niemal dwóch dekadach współpracy z TVN Pieńkowska postanowiła zamknąć ten rozdział. W czwartek, 25 września, po raz ostatni poprowadziła program „Fakty po południu” na antenie TVN24. Program zakończył się wyjątkowym pożegnaniem dziennikarki.

Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BiS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym między innymi francuski wieczór wyborczy czy zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku – powiedziała Pieńkowska na zakończenie czwartkowego wydania „Faktów po południu”.

Widzowie usłyszeli słowa wdzięczności, zza kamer rozległy się owacje, a współpracownicy wręczyli dziennikarce bukiet kwiatów. To symboliczny moment, kończący jej długą obecność na antenie TVN, gdzie była m.in. współprowadzącą „Dzień dobry TVN” i jedną z kluczowych postaci zespołu informacyjnego.

Decyzja Jolanty Pieńkowskiej nie oznacza końca jej pracy zawodowej. Dziennikarka zaznaczyła wyraźnie, że nie odchodzi na emeryturę, ale chce teraz poświęcić więcej czasu rodzinie i najbliższym. Jak sama przyznała, przyszłość zawodowa pozostaje otwarta, a „czas pokaże, co będzie dalej”.