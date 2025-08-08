Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie

Gwiazda „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie

Grażyna, uczestniczka 7. edycji „Sanatorium miłości”, choć w programie nie znalazła swojej drugiej połówki, dziś promienieje szczęściem.

Po kilku miesiącach od emisji show ujawniła, że jest zaręczona z mężczyzną, którego poznała… dzięki swojej telewizyjnej przygodzie.

Historia tej znajomości pokazuje, że miłość potrafi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie.