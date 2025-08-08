times-dark
Kozaczek
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie

Jej związek rozwija się w ekspresowym tempie.

Love Stories Sanatorium Miłości
/ 08.08.2025 /
Marysia
Gwiazda „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie

Grażyna, uczestniczka 7. edycji „Sanatorium miłości”, choć w programie nie znalazła swojej drugiej połówki, dziś promienieje szczęściem.

Po kilku miesiącach od emisji show ujawniła, że jest zaręczona z mężczyzną, którego poznała… dzięki swojej telewizyjnej przygodzie.

Historia tej znajomości pokazuje, że miłość potrafi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie.

Podczas udziału w „Sanatorium miłości” Grażyna próbowała nawiązać relację z innym uczestnikiem, jednak uczucie nie rozkwitło.

Po powrocie do codziennego życia seniorka nie spodziewała się, że jej los tak szybko się odmieni. Jak sama zdradziła, wszystko zaczęło się od wiadomości od Kazimierza – mężczyzny, który oglądał program i zaintrygował się jej osobą.

Początkowo ich kontakt był ostrożny, ale rozmowy i spotkania szybko przerodziły się w coś poważniejszego.

Fot. Gałązka/AKPA

Kilka miesięcy później Kazimierz uklęknął przed Grażyną, wręczając jej pierścionek z ametystem.

,,Jestem szczęśliwa i chcę budować z nim przyszłość. Zgadzamy się pod względem charakteru. Dogadujemy się. Mój syn już go poznał i był zachwycony”

– powiedziała w rozmowie z TVP.

Na zdj.: Grażyna Nowicka, Fot. Gałązka/AKPA

Para planuje wspólne życie, a Grażyna nie ukrywa, że narzeczony zaproponował jej nawet, by porzuciła pracę.

,,Kazimierz powiedział mi, że ja nie muszę pracować, bo on mnie utrzyma”

– dodała z uśmiechem.

Na zdj.: Anna Wojnarowska, Fot. Gałązka/AKPA

Historia Grażyny to dowód na to, że udział w programie może być początkiem czegoś pięknego – nawet jeśli miłość nie pojawi się w trakcie nagrań.

Chcecie poznać więcej takich historii z „Sanatorium miłości”? Który związek z programu waszym zdaniem jest najbardziej zaskakujący?

Fot. Gałązka/AKPA

Fot. Gałązka/AKPA

Fot. Gałązka/AKPA

Fot. Gałązka/AKPA

