Od amerykańskiego dziennikarza po czułego gangusa. Oto wszyscy partnerzy Moniki Richardson

Przemysław Pohrybieniuk

Zanim jeszcze Monika stała się znaną Richardson, a potem Zamachowską, była po prostu Moniką Pietkiewicz – zdolną, ambitną dziewczyną z Wrocławia, która po maturze postanowiła ruszyć w świat.

Razem ze swoim ówczesnym chłopakiem, Przemysławem Pohrybieniukiem, wyjechała do Londynu, żeby podszlifować angielski. Mieli wtedy po 18 lat, zero planów, ale za to mnóstwo entuzjazmu. Mieszkali u swojego nauczyciela – Ricka Richardsona – Amerykanina z Południa i jego żony, brytyjskiej arystokratki. To miały być wakacje dwójki zakochanych, którzy planowali wspólną przyszłość, a okazały się początkiem całkowicie nowej historii.