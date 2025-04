Wściekły Bieber awanturuje się z paparazzi. Cóż za sceny!

Justin Bieber kłóci się z paparazzi

Wściekły Bieber podobno podczas nalotu natrętnych paparazzi miał ich oskarżać o to, że cenią bardziej zysk i pieniądze niż szacunek innych ludzi. Można też zauważyć, że piosenkarz cały czas pokazywał dłonią gest pieniądza, co faktycznie wskazuje, co było tematem kłótni.

„Was nie obchodzą istoty ludzkie tylko pieniądze!” – mówił sfrustrowany muzyk.