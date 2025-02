Justin Bieber ZAŻYWA NARKOTYKI na filmiku?! Internauci oburzeni: „Jak nowy tata może być tak naćp**? To zagrożenie dla dziecka!”

Justin Bieber znowu wywołał burzę w sieci, publikując nagranie, na którym beztrosko pali jointa i tańczy. Co w tym dziwnego? Filmik pojawił się tuż po tym, jak jego żona Hailey i agent zapewniali, że artysta nie zażywa narkotyków!

Czyżby chciał coś udowodnić? Kilka dni temu jego agent zapewniał, że Bieber nie bierze narkotyków, a teraz gwiazdor sam wrzucił wideo, na którym pali i tańczy. Piosenkarz znowu zaniepokoił fanów, publikując na Instagramie filmik, który wywołał lawinę nieprzychylnych komentarzy. Wideo pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak jego agent stanowczo zaprzeczył doniesieniom o rzekomym zażywaniu narkotyków.

W klipie trwającym minutę Bieber powoli zaciąga się dymem, wydmuchuje go prosto w obiektyw i buja się do muzyki. Czy to przypadek, że wrzucił to nagranie tuż po fali spekulacji na temat swojego „dziwnego” zachowania?

Jego wideo to prawdopodobnie odpowiedź na niedawną burzę w sieci. Wszystko zaczęło się od nagrania z eventu marki Hailey Bieber – Rhode Skin, gdzie Justin zachowywał się nietypowo, m.in. nerwowo dotykał spodni, dziwnie balansował ciałem i patrzył w kamerę pustym wzrokiem.

Nagranie szybko obiegło TikToka, a komentarze nie pozostawiały złudzeń: „To smutne, wygląda, jakby potrzebował pomocy” „Czy on cierpi? Coś tu jest nie tak” , „On już nie przypomina siebie”

Wkrótce pojawiły się spekulacje, że Bieber mógł być pod wpływem środków odurzających. Jego agent stanowczo temu zaprzeczył, określając plotki jako „żenujące i wyczerpujące”. Teraz jednak sam Justin opublikował wideo, które może przeczyć tym zapewnieniom. Czy to celowa prowokacja? A może po prostu trollowanie własnych fanów, zaniepokojonych stanem zdrowia artysty?

Wideo, na którym Justin Bieber zaciąga się dymem i szeroko uśmiecha do kamery, błyskawicznie wywołało lawinę komentarzy. Internauci nie kryją zdziwienia, a wielu z nich nie przebiera w słowach.

Niektórzy wprost zarzucają mu nieodpowiedzialność jako świeżo upieczonemu ojcu, pytając, „To ma być ojciec rodziny? Pokaż dziecko, a nie jointy.” Inni wyrażają obawy o jego stan, sugerując, że Bieber „jara jak smok” i ktoś powinien mu pomóc. Nie brakuje też komentarzy podważających jego zachowanie w kontekście rodzicielstwa:

Jak nowy tata może być tak naćpany? To zagrożenie dla dziecka.

Niektórzy bronią gwiazdora, twierdząc, że po prostu dobrze się bawi. Ale inni nie mają wątpliwości: coś tu jest nie tak.

Czy Justin celowo podsyca plotki, czy to wołanie o pomoc?