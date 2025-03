W ostatnim czasie kanadyjski piosenkarz Justin Bieber, wzbudza wiele kontrowersji wokół swojego wizerunku. Fani muzyka są ostatnio zaniepokojeni jego zachowaniem i tym, co prezentuje w social mediach. Teraz głos zabrały osoby z otoczenia Biebera, które również nie pochwalają jego obecnego trybu życia.

Bliscy Justina Biebera martwią się o artystę

Justin Bieber to świeżo upieczony tata i mąż Hailey Bieber. W ostatnich tygodniach jego zachowanie, a nawet wygląd wzbudza wiele kontrowersji, dlatego w mediach rozpętała się burza. Fani zaniepokoili się stanem Biebera i zaczęli sugerować, że jego obecny stan może wynikać z powrotu do dawnego nałogu. Sprawa obiła się szerokim echem, aż przedstawiciel muzyka postanowił zabrać w końcu głos w tej sprawie i oznajmił, że „Justin obecnie jest w najlepszym momencie swojego życia”.

Niestety śledząc ostatnie poczynania muzyka w social mediach nadal niełatwo o wątpliwości. Kilka dni temu Justin opublikował nagranie, na którym palił jointa i rapował o byciu „na haju”. Klika dni później artysta opublikował kolejne nagranie na Instagramie, w którym powoli zaciąga się dymem z jointa, wydmuchuje go prosto w obiektyw i buja się do muzyki. Do tych przerażających, a zarazem dziwnych incydentów doszło zaraz po tym ja przedstawiciel Biebera zapewniał, że wszystko jest w najlepszym porządku.

Osoby z otoczenia wokalisty również zauważyły, że w jego życiu dzieje się coś dziwnego i sami zabrali głos w tej sprawie, sądząc, że Justin: „zachowuje się jak nastolatek” i „traci kontakt z rzeczywistością”.

To niepokojące. Ma 30 lat, jest dorosły i powinien o siebie dbać. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy go obserwuje – przekazała osoba z otoczenia Biebera w rozmowie z „The Sun”.

